Почему Россия часто атакует Украину именно ночью: объяснение Воздушных сил

30 июля 2023, 21:36
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Источник:

"Новости.LIVE"

Российские оккупанты не устают терроризировать украинцев и обстреливать мирные города. Часто вражеские атаки происходят ночью.

Вражеские атаки уже не являются неожиданностью. Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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Почему Россия атакует Украину именно ночью

По словам Игната, оккупанты совершают ночные атаки по двум причинам:

  • Первое, страна спит.
  • Второе, меньше визуальных привязок.

Их атаки уже не назовешь эффектом неожиданности, потому что "шахеды" запускают, как по графику – в 23:00. Как правило, после них летят ракеты,
– заметил пресс-секретарь Воздушных сил.

Он добавил, что запуском "шахедов" враг отслеживает воздушные силы над Украиной с помощью самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

"Они видят, где по "шахедам" работают истребители, а где ПВО и анализируют, как и где мы справились. Уже после этого, с учетом всей информации, в том числе агентурной, летят ракеты", – объяснил Игнат.

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Ракетный удар по Сумам и Запорожью: коротко

  • Около 20:05 29 июля оккупанты совершили ракетный удар с территории России по учебному заведению в городе Сумы.
  • В результате атаки врага погибло два человека, а еще 21 – получил ранения. Атака разрушила учебный корпус. Еще один корпус и 2 общежития получили серьезные повреждения.
  • Кроме того, взрывная волна вышибала окна в окрестных многоквартирных домах, а обломки повредили их стены.
  • В настоящее время прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.
  • Спасательная операция завершилась вечером следующего дня. Президент Владимир Зеленский рассказал, что к разбору завалов привлекли около 300 человек. В городе объявили День траура.
  • В тот же день захватчики ударили по Запорожью. Ракета попала по открытой местности.
  • В результате этой атаки погибло два человека. Еще двое гражданских получили ранения.

Автор: Ольга Котів