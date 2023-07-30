Почему Россия часто атакует Украину именно ночью: объяснение Воздушных сил

Российские оккупанты не устают терроризировать украинцев и обстреливать мирные города. Часто вражеские атаки происходят ночью.

Вражеские атаки уже не являются неожиданностью. Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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Почему Россия атакует Украину именно ночью

По словам Игната, оккупанты совершают ночные атаки по двум причинам:

Первое, страна спит.

Второе, меньше визуальных привязок.

Их атаки уже не назовешь эффектом неожиданности, потому что "шахеды" запускают, как по графику – в 23:00. Как правило, после них летят ракеты,

– заметил пресс-секретарь Воздушных сил.

Он добавил, что запуском "шахедов" враг отслеживает воздушные силы над Украиной с помощью самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

"Они видят, где по "шахедам" работают истребители, а где ПВО и анализируют, как и где мы справились. Уже после этого, с учетом всей информации, в том числе агентурной, летят ракеты", – объяснил Игнат.

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