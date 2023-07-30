Почему Россия часто атакует Украину именно ночью: объяснение Воздушных сил
Источник:"Новости.LIVE"
Российские оккупанты не устают терроризировать украинцев и обстреливать мирные города. Часто вражеские атаки происходят ночью.
Вражеские атаки уже не являются неожиданностью. Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
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Почему Россия атакует Украину именно ночью
По словам Игната, оккупанты совершают ночные атаки по двум причинам:
- Первое, страна спит.
- Второе, меньше визуальных привязок.
Их атаки уже не назовешь эффектом неожиданности, потому что "шахеды" запускают, как по графику – в 23:00. Как правило, после них летят ракеты,
– заметил пресс-секретарь Воздушных сил.
Он добавил, что запуском "шахедов" враг отслеживает воздушные силы над Украиной с помощью самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
"Они видят, где по "шахедам" работают истребители, а где ПВО и анализируют, как и где мы справились. Уже после этого, с учетом всей информации, в том числе агентурной, летят ракеты", – объяснил Игнат.
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Ракетный удар по Сумам и Запорожью: коротко
- Около 20:05 29 июля оккупанты совершили ракетный удар с территории России по учебному заведению в городе Сумы.
- В результате атаки врага погибло два человека, а еще 21 – получил ранения. Атака разрушила учебный корпус. Еще один корпус и 2 общежития получили серьезные повреждения.
- Кроме того, взрывная волна вышибала окна в окрестных многоквартирных домах, а обломки повредили их стены.
- В настоящее время прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.
- Спасательная операция завершилась вечером следующего дня. Президент Владимир Зеленский рассказал, что к разбору завалов привлекли около 300 человек. В городе объявили День траура.
- В тот же день захватчики ударили по Запорожью. Ракета попала по открытой местности.
- В результате этой атаки погибло два человека. Еще двое гражданских получили ранения.