Кризис Женевских конвенций: почему Россия не несет наказание за их нарушение

В этом году мир отметил 75-ю годовщину с момента подписания Женевских конвенций. Они призваны сделать мир более человечным и гуманным. Однако уже в течение 10 лет мы наблюдаем за отсутствием действенной реакции мира на нарушение Конвенций и безнаказанность России.

Как должны были бы работать Женевские конвенции

После ужасов Второй мировой войны возникла острая необходимость в защите гражданского населения и тех, кто больше не воюет, включая военнопленных и солдат, получивших ранения. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Так, в 1949 году на Дипломатической конференции ООН в Женеве были приняты четыре Женевские конвенции, которые действуют по сей день. Они вступили в силу 21 октября 1950 года, а позже были дополнены Дополнительными протоколами.

Конвенции и Дополнительные протоколы являются основой международного гуманитарного права:

Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях; Женевская конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море; Женевская конвенция об обращении с военнопленными; Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны.

Женевские конвенции и Устав ООН – это единственные международные договоры, в которых участвуют все государства мира. Их нарушение должно ставить государство за чертой цивилизованного сообщества, а действия нарушителей квалифицироваться как военные преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного уголовного суда, основанного на Римском статуте.

Центральную роль в обеспечении соблюдения норм Женевских конвенций играет Международный комитет Красного Креста. МККК имеет уникальный мандат, закрепленный в Женевских конвенциях. Он предусматривает проверку условий содержания военнопленных, оказание гуманитарной помощи, доступ к зонам конфликта. Организация должна посещать лагеря для военнопленных и мониторить соблюдение их прав.

Россия совершает военные преступления в Украине и не несет за это ответственности

На примере Украины мы видим, что система международного гуманитарного права пока не работает. Почти каждый международный орган и организация, которые должны следить за соблюдением МГП, не могут полноценно выполнять возложенные на них функции.

За нарушение Россией Женевских конвенций существенной реакции не наступает – украинские гражданские и военнопленные продолжают страдать от военных преступлений.

Сейчас Офис генпрокурора зарегистрировал более 140 тысяч военных преступлений и преступлений агрессии, которые совершили оккупанты. Как омбудсмен Украины я также обращаюсь в ООН и МККК, информируя о нарушениях Конвенций, которые становятся мне известны.

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Что касается нарушения Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, Россия совершает такие преступления:

убивает и калечит гражданских;

подвергает мирное население на временно оккупированных территориях Украины пыткам и жестокому обращению;

обстреливает мирные города, в частности с использованием запрещенного оружия;

препятствует эвакуации населения с ВОТ, осуществляет обстрелы эвакуационных колонн;

осуществляет депортацию гражданских, в том числе и детей;

осуществляет принудительную мобилизацию гражданских.

По данным ООН, из-за агрессии России погибло 11 973 гражданских, а 25 943 – получили ранения. По данным Офиса генпрокурора, погибло 579 детей, а 1647 – травмировались.

О нарушении Женевской конвенции об обращении с военнопленными, Россия нарушает права военнопленных, в частности:

осуществляет систематические физические издевательства и сексуальное насилие;

осуществляет систематические психологические издевательства;

нарушает право на достаточное питание;

нарушает право на надлежащую медицинскую помощь и другие.

Участились и случаи казней россиянами украинских военных, которые попадают в плен, что также запрещено Конвенциями. Сейчас известно о более чем сотне таких случаев. А более 95% украинских военнопленных подвергались пыткам в России, согласно данным ООН.

Их били металлическими прутьями и палками, раздевали, применяли электрический ток. О пытках возвращены из плена рассказывают и работникам Офис омбудсмена, которые присутствуют на каждом обмене военнопленными.

Что касается Украины, то российские пленные свидетельствуют о соблюдении в отношении них Женевских конвенций. В соблюдении нашим государством Конвенций убеждаются и международные организации и иностранные представители, которых украинская сторона допускает в места содержания военнопленных. Во время одного из обменов, россияне рассказали работникам Офиса омбудсмена, что к ним настолько часто приезжают делегации, что они уже не помнят, кто именно их посещал.

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Женевские конвенции не работают из-за неэффективности международных организаций

Пока не существует механизма, который бы заставил Россию соблюдать международное гуманитарное право. Кризис в этой сфере прослеживается на каждом этапе.

Во-первых, Международный комитет Красного Креста не выполняет свой мандат и не следит за соблюдением Россией Конвенций. Подавляющее большинство украинцев, освобожденных из плена, сообщали, что за все время своего содержания так и не видели представителей этой организации. МККК не реагирует на преступления России уже более 10 лет войны.

Во-вторых, несмотря на выдачу ордера на арест от МУС, российский президент Владимир Путин, так и не был арестован во время его поездки в Монголию, которая ратифицировала Римский статут. Это очередное проявление пренебрежения ко всей системе международного права.

Вместе с тем, новых ордеров на арест от МУС мы также не видим, несмотря на то, что украинские судьи вынесли обвинительные приговоры для более чем сотни российских военных преступников.

В-третьих, Совет безопасности ООН, который имеет полномочия вводить меры в ответ на нарушение Женевских конвенций, также не является эффективным. Ведь Россия является одним из 5 постоянных его членов, имеющих право вето, и уже неоднократно блокировала решения, которые могли бы осудить ее агрессивные действия.

К примеру, 25 февраля 2022 года страна-агрессор ветировала проект резолюции по реагированию на акт вооруженной агрессии России против Украины и привлечения Кремля к ответственности.

Сейчас Женевские конвенции, несмотря на свою благородную цель, не являются эффективными. Международному сообществу нужно немедленно найти новые механизмы для защиты жертв вооруженных конфликтов и привлечения виновных в военных преступлениях к ответственности.

Соглашения, основой которых являются только обещания, как видим, ничего не стоят. Вспомним Будапештский меморандум. Поэтому ключевой задачей для всего мира является создание неотвратимости наказания за нарушение норм международного гуманитарного права: признать действия России геноцидом украинского народа, исключить Россию из Совета безопасности ООН, участвовать в документировании фактов преступлений России, а также – создать специальный международный трибунал, давить на агрессора с помощью санкций, продолжать поддерживать Украину, в частности на пути вступления в ЕС и НАТО.

Если за нарушение Женевских конвенций будут наступать более серьезные последствия, чем глубокое беспокойство, то такие действия станут показательными не только для России, но и для других диктаторских режимов по всему миру. Времени на эффективные решения мало, ведь пока демократический мир спит – тоталитарные режимы объединяются.