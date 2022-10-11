"Волшебная палочка" для Путина: почему Россия открыто признает, что бьет по критической инфраструктуре

За последние два дня оккупанты снова нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в мирных городах Украины. Россия уже даже не скрывает этот факт.

Агрессор продолжает массированно обстреливать мирное население Украины, обесточивая города. Это признал и Путин, и Минобороны России, хотя до этого уверяли, что целятся исключительно по военным объектам. Почему так – в эфире 24 канала объяснил эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

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Россияне нащупали "волшебную палочку", которая будет сейчас их выручать от всех провалов на фронтах,

– объяснил он.

Ступак напомнил, когда россияне вынуждены были перегруппироваться в Изюме и у них развалился фронт, появилось много вопросов к Путину.

После этого ударили по Харьковской области, обесточили еще и Полтаву и Днепр. Поэтому внутреннее напряжение у россиян исчезло.

"Все поражения на фронте нивелировались. На это "забили" и забыли о военной составляющей. Теперь большинство россиян хотят, чтобы у украинцев не было газа и тепла. Кремль уловил эти настроения", – отметил эксперт.

Поэтому, конечно, Путин это признал, поскольку для него это приносит больше "дивидендов" среди его населения.

Массированная ракетная атака по Украине: последние новости

В результате массированных ракетных ударов по Украине пострадало несколько городов, в том числе и Харьков. В городе исчезла электроэнергия, однако в настоящее время электроснабжение уже возобновлено.

Во Львове во время масштабной воздушной тревоги 11 октября прогремели взрывы. Местные жители слышали около двух взрывов.

Российские террористы с утра 11 октября пытаются атаковать Одесчину. Во время воздушной тревоги в Одесской области работает ПВО.

Российские военные во вторник, 11 октября, снова нанесли удар по Днепропетровщине. Оккупанты ударили по энергетической инфраструктуре.

Также попали и в Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области.

Следует знать – что сейчас известно о масштабных ударах по Украине: смотрите видео