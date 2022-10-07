"Российская разведка получила информацию": почему в Беларуси активизировалась авиация

Ночью 6 октября россияне нанесли ракетный удар по Украине с территории Беларуси. Враг атаковал ракетами Шепетовский район Хмельницкой области.

Тот факт, что впервые с августа оккупанты запустили ракеты именно из Беларуси, свидетельствует, что у россиян была важная задача. Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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Почему Россия впервые с августа нанесла удар из Беларуси

По его словам, враг пытался направить удар именно по Западной Украине.

Скорее всего, российская разведка получила какие-то данные о движении ценного груза, который идет из Европы на фронт в Украину. Просто так они бы не использовали самолеты Ту-22 М3,

– предположил Свитан.

Он добавил, что, вероятно, россияне хотели отработать ракетами по цели военного плана.

"Однако, как всегда, они промахнулись. Х-22 – это не точная ракета, у нее очень большое круговое вероятное отклонение. Поэтому свою задачу россияне не выполнили ", – отметил военный эксперт.

Лукашенко скрывает термин "мобилизация"

Белорусский диктатор Александр Лукашенко все больше продвигает тему войны в Беларуси.

"Он не объявил мобилизацию в прямом виде. Однако в Беларуси идут определенные мобилизационные действия вроде сборов резервистов. То есть сейчас диктатор собирает людей и примерно месяц будет их готовить", – сказал полковник запаса ВСУ.

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Свитан считает, что самопровозглашенный президент Беларуси опасается называть вещи своими именами.

Лукашенко скрывает сам термин "мобилизация". Он опасается его озвучить, поскольку увидел негативную реакцию на мобилизацию в России. Однако фактически Лукашенко объявил мобилизацию как таковую,

– подчеркнул военный эксперт.

Представляют ли угрозу для Украины процессы в Беларуси

Он напомнил, что подобные мероприятия в Беларуси уже происходили летом. Тогда российский диктатор под видом учений собрал резервистов, оценил их количество и готовность и распустил домой.

"Что будет дальше, мы увидим со временем. Нужно оценить динамику происходящих в Беларуси процессов", – отметил Свитан.

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Он добавил, что количество резервистов, которых собирает Беларусь, составляет максимум 5 – 7% от числа россиян, которых сейчас мобилизуют.

Поэтому большой проблемы для Украины такого рода действия со стороны Беларуси пока не составляют.

– сказал военный эксперт.

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