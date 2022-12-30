Почему Россия так активно обстреливает Киев: Кличко назвал цель Путина
Источник:Spiegel
Страна-террористка не может просуществовать и дня без попыток нанести украинцам как можно больше вреда и горя. Часто она запускает свои ракеты и дроны и на столицу Украины.
Такие действия России объясняются просто – без успехов на фронте, с постоянными потерями захваченных территорий она пытается разрушить жизнь простых людей. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко.
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Цель России – Украина без украинцев
Он назвал удары России по инфраструктуре Киева и Украины в целом терроризмом и геноцидом, а целью Путина – Украину без украинцев. Ведь в зимние морозы, на которые рассчитывает диктатор во время обстрелов, квартиры без электричества и отопления будут непригодны для жизни.
Поскольку Путин терпит неудачи на фронте, он хочет разрушить жизнь простых людей. Он хочет, чтобы женщины, дети, пожилые люди умерли. Цель Путина – паника, чтобы всех эвакуировали за границу. Украина как территория без украинцев,
– сказал Виталий Кличко.
Однако, несмотря на все попытки оккупантов, украинцы не задаются и обороняют свое государство, помогают друг другу. Каждый – на своем фронте. В частности, благодаря усилиям энергетиков сейчас почти в каждую киевскую квартиру снова подается вода и отопление, хотя дефицит электроснабжения составляет 50%.
Как подчеркнул Виталий Кличко, сегодня ситуация сложная, но под контролем.
Последний обстрел Киева
- Утром четверга, 29 декабря, Россия в очередной раз нанесла ракетный удар по столице Украины, в результате чего были повреждения инфраструктуры. Также не обошлось без пострадавших, среди которых – 14-летняя девочка.
- Пытались россияне крылатыми ракетами попасть и в объекты критической инфраструктуры, однако от этого пострадали гражданские объекты. У Зеленского показали последствия атаки на столицу нашего государства.
- Также известно, что в результате ракетной атаки 29 декабря почти пол Киева осталось без света.