"Россия возобновила массированные атаки из-за страха перед F-16": Игнат сказал, действительно ли это так
Россия время от времени прибегает к массированным ударам по территории Украины. В воздушных силах прокомментировали причины возобновления таких ударов.
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона отреагировал на заявление разведки Эстонии, что Россия возобновила массированные удары по Украине из-за страха перед F-16 По его словам, вряд ли это связано.
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Каждая ракета имеет цель
По словам Игната, понятно, что Россия хочет нанести как можно больше вреда. В то же время, связывать массированные атаки со страхом перед F-16 не стоит.
Каждая ракета нацелена непосредственно на цель, которую ей задали еще на старте,
– объяснил спикер.
Он также подчеркнул, что противовоздушная оборона работает. Юрий Игнат также отметил, что есть определенные факторы, указывающие на снижение качества российских ракет.
Игнат объяснил, почему 13 января большинство ракет не достигли целей.
- В воздушных силах прокомментировали недавнюю атаку со стороны России. Страна-агрессорка применила ракеты разных типов и несколько ударных БпЛА, однако многие из них не достигли своих целей. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал массированную атаку по Украине, произошедшую утром 13 января. Россия тогда запустила 40 воздушных целей.
- Юрий Игнат отметил, что из 40 вражеских средств воздушной атаки 20 не достигли своих целей. И это не считая 8 из уничтоженных украинским ПВО. Эти 20 российских целей либо упали в поле, либо взорвались в воздухе, либо попали под влияние наших средств РЭБ.
- Спикер сказал, что на это повлияла совокупность факторов. В качестве примера Игнат привел эффективность украинских систем РЭБ и вероятное плохое качество российского вооружения. Он отметил, что российские ракеты все хуже улетают.