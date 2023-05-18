Две основные цели: зачем россияне настолько активизировали обстрелы Киева

С начала мая россияне совершили уже 9 атак на столицу Украины. Теперь они не накапливают ракеты, чтобы нанести более массированный удар и пытаются комбинировать различные средства поражения для частых атак.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он назвал две главные цели обстрелов Киева врагом.

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Коваленко отметил, что враг сейчас использует ограниченный боекомплект, массово применяет крылатые ракеты. За последние дни в атаках было от 20 до 30 ракет, а не 50 – 70, как было раньше.

Это говорит о том, что сегодня они распределяют свои возможности по использованию именно этого типа средств поражения и с учетом производства,

– добавил аналитик.

Цель россиян

Военно-политический обозреватель рассказал, что у россиян есть определенный производственный потенциал в сутки. Они его не накапливают, чтобы нанести массированный удар раз в 2 – 3 недели, а для того, чтобы этот комплект растянуть на определенное количество ударов.

По словам Коваленко, у россиян есть несколько целей:

во-первых , они пытаются прорвать украинскую противовоздушную оборону и нанести удары по определенным объектам;

, они пытаются прорвать украинскую противовоздушную оборону и нанести удары по определенным объектам; во-вторых, путем подобных комбинированных ударов, когда используются различные типы средств поражения, выявлять локации противовоздушной обороны и фиксировать, какие именно средства и где расположены.

Россияне пытаются создавать карту размещения нашей ПВО, и по этой карте в дальнейшем использовать более, как они думали, эффективные элементы, как К-47М2 "Кинжал" для поражения этих систем ПВО,

– рассказал Коваленко.

Он не исключает, что целью создания этой карты является непосредственная охота на ЗРК Patriot.

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