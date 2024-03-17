Продвижение предвыборных лозунгов, – в ОК "Юг" назвали цель ужасных атак по Одессе
В последние дни россияне с особой жестокостью бьют по Одессе. Однако говорить, что эти атаки являются ответом на массированные удары по российским НПЗ не стоит.
Об этом 24 Каналу рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юг Украины Наталья Гуменюк. Также она объяснила, почему враг бьет не только по портовой инфраструктуре региона, но и по жилым кварталам.
К теме Какими ракетами чаще всего бьют россияне по Одесской области: Братчук назвал виды
Цель ударов
Россияне планировали подобную агрессию на южное направление, когда говорили, что продвигают свои предвыборные лозунги. И даже делали попытку вернуться на правый берег Херсона, смогли на жалкую вылазку на лодке с попыткой обустроить себе плацдарм на правом берегу, заметила Гуменюк.
Однако еще на середине Днепра украинские защитники смогли противодействовать оккупантам и вернуть их "курсом русского военного корабля"
Массированный режим атак на Юг Украины начался с завершением полноценного действия Зернового соглашения. Это стало таким ответом на игнорирование любой позиции России в этом вопросе.
Все удары по Одесской области, как ракетные, так и беспилотные сосредоточены по прибрежной территории. Направлены максимально на повреждение всех ресурсов региона, которые позволяют Одесской области даже в условиях полномасштабного вторжения поднимать экономику.
Почему бьют по мирным домам
Однако, кроме портовой инфраструктуры, в последние дни произошли страшные попадания в жилые дома, многоэтажки Одессы. Наталья Гуменюк объяснила, что так работают российские спецслужбы, и до сих пор есть навербованные люди, занимающиеся наведением вражеских ракет.
К тому же враг использует баллистические ракеты, которые являются неточными, однако противодействовать им чрезвычайно сложно.
Мы неоднократно видели, что ракеты врага имеют совсем не те тактико-технические характеристики, которые заявлены в учебниках,
– добавила Гуменюк.
Самый масштабный удар по Одессе за последнее время: последствия
- После атаки по городу 15 марта пострадало 75 человек. Погибли 20 человек, среди них 1 медик и 1 спасатель ГСЧС.
- Тогда было поражено 10 частных домов, станции технического обслуживания, 2 пожарно-спасательных автомобиля и газопровод низкого давления. В общем пожар занял около 120 квадратных метров.
- Сообщалось, что тогда по региону ударили с временно оккупированного Крыма баллистической ракетой типа "Искандер-М".