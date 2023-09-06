Враг с боями продолжает отступать к югу от Бахмута: ВСУ наносят оккупантам безумные потери

В районе Бахмута армия России не оставляет попыток отразить утраченные позиции в результате успешных боевых действий Сил обороны. В то же время, наши военные ценой титанических усилий выбивают противника и продвигаются вперед на южном фланге.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш. Он отметил, что вражеская армия с боями отступает и несет бешеные потери как среди личного состава, так и техники.

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Оперативная ситуация

На Бахмутском направлении сейчас продолжаются тяжелые бои. Враг продолжает обстреливать позиции наших защитников, применяя все типы артиллерии. За прошедшие сутки противник почти 500 раз обстреливал украинских военных в этом направлении.

Кроме того, россияне используют военную и тактическую авиацию. В течение 5 сентября оккупанты нанесли два удара с воздуха. В районе Бахмута произошло 10 боевых столкновений и уничтожено 193 оккупанта,

– отметил Евлаш.

За прошедшие сутки бойцы ВСУ ликвидировали большое количество вражеской техники, в частности артиллерийские системы, автомобили, РЭБ, а также склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

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Ситуация на юге Бахмута

В настоящее время идет операция Вооруженных Сил по захвату господствующих высот вокруг Клещеевки и Андреевки. Украинские защитники пытаются наносить оккупантам максимальные потери и занимать выгодные рубежи и высоты.

В Клещеевском районе продолжается активная наступательная операция. Потеря населенного пункта создаст ряд проблем для врага. В таком случае наша артиллерия сможет доставать значительно глубже, чем это было две – три недели назад.

– сказал руководитель пресс-службы Восточной группировки войск.

Российским захватчикам придется менять тактику, перегруппировать войска и оттягивать системы, до которых раньше не доставала наша артиллерия. Сейчас благодаря оружию, которое передали партнеры, ВСУ могут наносить мощные огневые удары. Евлаш также подчеркнул, что 155-мм калибр регулярно работает на Бахмутском направлении и наносит значительные потери противнику.

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На юге Бахмута идут городские бои. Сейчас столкновения происходят у железнодорожной дороги. Противник пытается удержать позиции.

"Если ВСУ перейдут определенный рубеж, каким является природная насыпь, то для оккупантов это будет означать тактическое поражение и им придется отступать еще дальше. Это комплексная операция, ведь применяется артиллерия, гранатометы, противотанковые комплексы, FPV дроны и т.д", – добавил руководитель пресс-службы Восточной группировки войск.

Ситуация на севере Бахмута

В северной части города-крепости противник сосредоточил значительные усилия и оборудовал мощные рубежи. В 20 – 50 метрах перед окопом россияне обычно устанавливают колючую проволоку. За ней на расстоянии 1 – 1,5 километра идут взрывные противотанковые заграждения.

Далее – противотанковые рвы шириной 3 метра и глубиной до 2,5 метров. Затем на расстоянии 1 километра оккупанты оборудуют еще одно противотанковое поле, чтобы тяжелая техника не могла проехать. И напоследок идут различные противотанковые заграждения, например "зубы дракона", противотанковые ежи.

Мы не отправляем наших защитников без подготовки к штурму этих позиций. В первую очередь необходимо проведение минно-взрывного разграждения. При разумном планировании эти заграждения не являются непреодолимыми,

– рассказал Евлаш.

Приоритетность севера Бахмута для российских захватчиков прежде всего связана с трассой на Славянск. Кроме того, если оккупанты потеряют позиции на севере, то тактически город окажется в полуокружении.

"Это создаст серьезную угрозу для врага. Мы и так сейчас держим под огневым контролем Бахмут, занимаем господствующие высоты, но потеря этого фланга для россиян будет очень болезненной", – подчеркнул руководитель пресс-службы Восточной группировки войск.

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