Нет господства в воздухе, – Череватый сказал, почему россияне боятся использовать авиацию

Благодаря мощным украинским средствам противовоздушной обороны ВСУ не позволили врагу сделать свою авиацию приоритетным средством на Восточном направлении. Россияне наносят удары, но господства не имеют.

Об этом 24 Каналу заявил заместитель командующего Восточной группировкой ВСУ по коммуникациям Сергей Череватый. Он отметил, что оккупанты обычно подлетают к переднему краю, наносят удар и быстро пытаются покинуть исходную позицию, ведь их могут сбить.

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"Они наносят удары. Да, иногда это чувствительно. Но у них нет господства в воздухе", – подчеркнул Сергей Череватый.

В то же время значительно больше донимает ВСУ российская артиллерия. Потому украинские военные учитывают все средства врага и против всех них пытаются эффективно бороться.

Например, против вражеской авиации выстраивается мощная система противовоздушной обороны. Она включает в себя ЗРК "Оса" или ЗРК "Стрела-10".

"Это еще советских времен. Они довольно старые, но достаточно эффективны для целей, которые низко летают. Системы, которые наши зенитчики знают в совершенстве и применяют их по полной. И против вертолетов, и низколетящих штурмовиков, и БПЛА", – отметил заместитель командующего Восточной группировки ВСУ по коммуникациям.

Чего оккупанты боятся применять свою авиацию: смотрите видео

Также у каждой бригады украинских армейцев есть переносные ЗРК – от советских до польского "Piorun" или американского "Stinger". Против низколетящих целей можно также применять установки типа Зу-23. Также россиян подстерегает истребительная авиация ВСУ.

При необходимости враг знает, если он оставит слишком далеко место пуска ракет, также может быть сбит нашей истребительной авиацией. Все это в комплексе не дает врагу властвовать в воздухе,

– добавил Череватый.

Потери врага