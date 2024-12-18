Известный психиатр назвал причину жестокости россиян к украинцам

Семен Глузман в интервью для проекта "Наедине" высказался относительно россиян. По его словам, их жестокость пройдет, но за нее придется платить.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на проект ТСН "Наедине". К слову, оккупантов в Украине становится только больше. Сырский оценил их количество в 2024 году. Но заверил, что Украина имеет стратегию обороны.

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Психиатр о жестокости оккупантов

Глузман отметил, что российская армия сегодня совсем другая, чем была советская армия. "Это еще страшнее и хуже", – высказался он.

К тому же вражеская пресса постоянно называет украинцев фашистами и утверждает, что русскоязычных в Украине преследуют. В то же время Глузман подчеркнул: давал это интервью на телевидении на русском.

Кто такой Семен Глузман



Это бывший диссидент и политзаключенный. В 1972 году СССР осудил его на 7 лет лагерей, а потом добавил 3 года ссылки – за то, что Глузман развенчивал карательную психиатрию. Наказание он отбывал вместе с известными украинскими диссидентами.



Глузман стал правозащитником, при независимой Украине вошел в состав Ассоциации психиатров и ряда иностранных профессиональных ассоциаций, стал одним из авторов Закона Украины "О психиатрической помощи". Был сопредседателем Комитета "Бабий Яр", экспертом Организации Объединенных Наций по правам человека.

Впрочем, некоторые россияне все же сдаются в плен – преимущественно те, кто совсем молодой и не понимает, что делает на войне.

Напоследок психиатр добавил: ненависть россиян к украинцам – это своеобразная защита. Впрочем, Глузман не уточнил, от чего именно враг защищает себя.