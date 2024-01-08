Будут бить дальше, – в Воздушных силах объяснили, почему Россия регулярно использует баллистику
Оккупанты регулярно атакуют Украину баллистическими ракетами. Враг определяет приоритетные цели и применяет это вооружение. Чем дальше летит баллистика – тем больше неточность.
Об этом 24 Каналу заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, отметив, что чем ближе к цели, которую хочет поразить враг, тем можно гарантировать большую точность. Он добавил, что это касается комплексов ЗРК С-300 и ОТРК "Искандер".
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Дальность последних – около 600 километров. Поэтому и объявляют воздушную тревогу в тех областях, куда может долететь российская ракета. Если говорить о баллистических ракетах С-300, то на складах у россиян их тысячи.
Будут, вероятно, продолжать бить по прифронтовой территории. С-300 не может лететь далеко. Это ракета, которой враг обычно бьет от 50 до 100 километров – в таком диапазоне,
– подчеркнул Игнат.
Такое оружие можно уничтожать артиллерией и БПЛА. А также – ракетами HARM, что и делают почти каждый день украинские летчики.
Россияне тратят запасы
Несколько месяцев назад украинская разведка сообщала, что у оккупантов около 900 ракет разных типов. После этого Россия еще изготовила такое оружие, однако и немало его потратила.
"Мы говорим о ракетах "Кинжал", "Искандер-К", "Искандер-М", Х-101, Х-555, "Калибр". Ракеты, которыми обычно враг атакует", – отметил спикер Воздушных сил.
Атака врага 8 января: что известно
- Страна-агрессор 8 января массированно ударила по Украине разным вооружением. Россияне применили "Шахеды", различные баллистические ракеты, "Кинжалы" и крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55.
- Всего оккупанты запустили 59 воздушных целей. Украинские защитники сбили 8 из 8 дронов-камикадзе, а также 18 из 24 крылатых ракет.
- В Кривом Роге враг атаковал торговый центр и частные дома. Ранило мужчину. В Криворожском районе под завалами погибла женщина. В Новомосковске в результате взрывной волны перевернулась маршрутка. Есть раненые.
- Ударили захватчики и по Харьковщине. В Харькове не менее 4 ударов. Также россияне попали в частный дом в городе Змиев. В результате атаки врага есть пострадавшие и погибшие.
- Россия также атаковала Запорожье. Оккупанты попали в жилые районы. Известно о пострадавших.
- Взрывы звучали и в Хмельницкой области. В результате вражеской атаки там есть один погибший.