Почему Шойгу обзвонил министров западных стран: политолог назвал версии

Сергей Шойгу совершил ряд звонков иностранным коллегам, заявляя якобы Украина хочет использовать "грязную бомбу". Это столь уникальный вид российской дипломатии, когда все остальные средства уже исчерпаны.

Кроме этой версии есть еще ряд вероятных причин, почему министр обороны страны-агрессора весь вечер сидел на телефоне. Их 24 каналу озвучил директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай.

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Почему Шойгу звонил западным министрам

Так, по словам Солонтая, причины такой активности Шойгу могут быть следующими:

работа на внутреннем потребителе, то есть создание необходимой россиянам картинки;

необходимость угрожать Украине ядерным оружием;

в связи с заявлением Группы семи о необходимости возвращения Украине контроля над Запорожской АЭС, то есть одной атомной темой перекрыть другую.

Они (русские – 24 канал) это делают для того, чтобы перекрывать информационную картинку. Вопрос только какой именно,

– заметил директор программ практической политики Института политического образования.

Солонтай назвал причины, почему Шойгу обзванивал западных министров: смотрите видео

Разговоры Шойгу с иностранными министрами обороны: что известно