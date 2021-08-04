Война со всеми одновременно невозможна, – политический эксперт о санкциях СНБО и Коломойском
Источник:24 канал
Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции в отношении олигархов Виктора Медведчука и Дмитрия Фирташа. Однако ограничения пока не коснулись Игоря Коломойского, ведь война власти со всеми олигархами одновременно невозможна.
Об этом заявил эксперт по политике Александр Солонтай в эфире программы "Что это было?" на 24 канале. Он отметил, что санкции США в отношении Коломойского до сих пор по определенным причинам не получили продолжения в Украине.
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Почему в отношении Коломойского нет санкций
По словам Солонтая, вопрос о том, почему СНБО до сих пор не ввел ограничения в отношении Коломойского, оставляет сомнение относительно его настоящих отношений с Владимиром Зеленским. Неизвестно, медленно ли они "холодают", остаются ли "теплыми", есть ли какая-то третья система взаимоотношений.
Как отметил Солонтай, несмотря на санкции СНБО в отношении Фирташа и Медведчука, борьба Зеленского со всеми олигархами невозможна.
Это просто невероятный, фантастический сценарий. Со всеми одновременно война невозможна,
– заявил эксперт.
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Санкции в отношении Коломойского: коротко
- США в марте ввели санкции против Игоря Коломойского. Кроме того, ограничения коснулись и семьи олигарха. Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Коломойского в попытках подорвать демократию в Украине.
- По словам Алексея Данилова, из 130 человек, в отношении которых применили ограничения Минфина США, 100 уже находятся и под санкциями СНБО. В то же время относительно других лиц еще получают информацию от партнеров.
- Временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент рассказал, что запрет для Коломойского на въезд в США является лишь первым шагом Госдепа. На этом история не закончится.
- В России в отношении Коломойского открыли уголовное дело. Олигарха подозревают в создании преступной банды, которая воровала нефть.