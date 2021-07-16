Данилов объяснил, почему СНБО отменил первое выездное заседание

Очередное заседание СНБО, которое состоялось 16 июля, должны были провести в несколько необычном формате. Однако по уважительной причине выездное заседание отменили.

Как пояснил секретарь СНБО Алексей Данилов, заседание Совета национальной безопасности и обороны должно было состояться в Сумах. От такого формата пришлось отказаться, поскольку некоторые члены не успели бы добраться туда.

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По словам Данилова, первый вопрос в повестке дня был о защите государственных границ. Логично было провести заседание именно в Сумах.

С учетом того, что у Кабинета министров был отчет в Верховной раде, поэтому вопрос был перенесен в Киев. Но предложение президента о том, что заседания СНБО будут иногда проходить в областных центрах, остается. Мы будем предупреждать, когда это будет проходить,

– заметил Данилов.

Он уточнил, что члены Кабинета министров из-за часа правительства в Раде сегодня бы просто не успели добраться до Сум.

Какие вопросы затронули на заседании

Всего во время заседания 16 июля члены СНБО рассмотрели 6 вопросов. Кроме необходимости защиты государственных границ, говорили также о: