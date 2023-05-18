Танки Abrams тому подтверждение: почему США боятся передать Украине самолеты F-16

Последние недели не утихают дискуссии о передаче Украине современных истребителей западного производства. В то же время у США есть определенные опасения и они не хотят, по крайней мере пока, передавать нам самолеты.

Наибольшим предостережением является политика – отдельные страны, в том числе США, до сих пор боятся увеличения эскалации. Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

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Можем получить самолеты, но уже после войны

По его словам, политики в США имеют свое видение передачи Украине F-16. Это связано с тем, что война может оказаться не контролируемой, выйти за пределы Украины и разрастись на весь Евразийский континент.

Также есть техническая составляющая: самолеты чрезвычайно технологичны, хотя были изготовлены еще в 1980-е годы. На них установлены современные системы распознавания "свой-чужой", современные радары и американцы боятся, что в случае потери самолета, Россия или, что хуже, Китай получат доступ к передовым технологиям армии США.

В подтверждение этого тезиса – с танков Abrams снимают специальную броню, содержащую обедненный уран, поскольку это таинственная американская технология,

– заявил Ступак.

Эксперт Украинского института будущего все же уверен, что Украина получит самолеты. Возможно, после контрнаступления или уже после войны. Но они точно будут в Украине и будут пилоты, умеющие ими распоряжаться.

Что известно о вероятной передаче F-16