Спикер Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не меняли своей политики ограничений по использованию их оружия для ударов вглубь России. Они не хотят "эскалации", чтобы не было такого, что якобы "НАТО воевало напрямую с Россией".

Это 24 Каналу отметил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он подчеркнул, что Украина после начала Курской операции окончательно доказала всем, что "красных линий" не существует.

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"Они уже отвечали, что не хотят "эскалации", чтобы "НАТО напрямую воевало с Россией". Но Украина всем доказала, что не существует "красных линий", – сказал он.

Путин постоянно запугивает

Борис Тизенгаузен отметил, что Владимир Путин очень хорошо развил тему запугиваний. Несмотря на то, что ВСУ уже продвигаются в Курской области, на Западе до сих пор верят, что если снять ограничения по ударам по России, то будет "эскалация".

В конце 2022 года, когда россиян погнали из Херсона, Харьковской области, россиянам дали приказ имитировать развертывание ядерного оружия. Тогда все испугались,

– вспомнил он.

Кроме того, у Кремля на Западе есть свои лоббисты. Именно они постоянно разгоняют нарративы, что якобы "не стоит раздражать Путина".