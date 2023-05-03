Есть первоочередные задачи, – в США объяснили, почему Запад затягивает передачу Украине истребителей

Украине крайне необходимы современные истребители, чтобы защитить мирных жителей от постоянных террористических ударов российского агрессора. Однако переговоры до сих пор продолжаются, ведь международные партнеры пока не соглашаются предоставить самолеты.

Почему же Запад затягивает предоставление истребителей, в интервью 24 Канала объяснила постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит.

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Почему западные партнеры не предоставляют самолеты

Что именно нужно нашему государству, всегда обсуждают на Рамштайне, отметила Смит. Она добавила, что не только члены НАТО, но и страны из разных уголков мира, в общей сложности более 50 государств, регулярно встречаются с Резниковым и высшим украинским военным командованием.

Представительница США отметила, что в начале группа была гораздо больше сосредоточена на "стингерах" и "джавелинах". Совсем недавно – уже на бронетехнике, бронемашинах, танках и средствах ПВО, в частности, но также и на артиллерии.

Смит заверила, что союзники без устали работают над тем, чтобы предоставить Украине то, что она нуждается. Генерал Каволи недавно заявил, что многие из этих запросов были удовлетворены.

Мы продолжим разговор с украинцами и дальше. Мы знаем о заинтересованности в реактивных самолетах, но это нечто средне- и долгосрочное. Мы не сможем предоставить реактивные самолеты немедленно или в краткосрочной перспективе из-за вопросов подготовки кадров, управления этих типов сил и средств, а также их технического обслуживания,

– отметила Смит.

Также она добавила, что существует ограниченный набор ресурсов, на котором партнеры хотят сосредоточиться. По словам Смит, это очень тесно связано с предстоящим контрнаступлением.

Поэтому мы нуждаемся передать именно ценные средства противовоздушной обороны, артиллерию и бронетехнику в руки украинских военных, что является первоочередной задачей,

– подытожила представительница США.

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Несколько десятков пилотов уже готовы к обучению на F-16

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ рассказал, что уже есть несколько десятков украинских пилотов, которые готовы учиться управлять F-16. Они имеют определенный уровень английского, боевой опыт и готовы хоть завтра воевать.

"Здесь нужно политическое решение, чтобы мы начали процесс подготовки и наземного персонала, это офицеры боевого управления, инженеры военные", – подчеркнул Юрий Игнат.