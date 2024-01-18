От нее зависит помощь для Украины: почему Трамп не поддержал соглашение по границе США

18 января 2024, 23:14
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Ярослав Железняк

Дональд Трамп категорически не поддержал соглашение, предложенное демократами республиканцам в Конгрессе США. Более того, бывший американский президент вообще выступил против компромиссов.

Дональд Трамп призвал Республиканскую партию не идти на компромисс с демократами. По его мнению, спикер Палаты представителей Майк Джонсон заключит "идеальное" соглашение.

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Что наговорил Трамп

Бывший американский лидер считает, что республиканцам не нужно идти на компромисс, если это не прекратит миграционных волн в США.

Не надо заключать соглашение по границе вообще, если мы не получим все необходимое, чтобы прекратить нашествие миллионов и миллионов людей из ниоткуда в нашу когда-то, но вскоре снова, славну страну,
– написал он в своих соцсетях.

Также он заявил, что без "крепких границ и честных выборов" у республиканцев не будет государства.

Как отметил нардеп Ярослав Железняк, Майк Джонсон консультировался с Дональдом Трампом по соглашению о границе, однако после встречи с Джозефом Байденом 17 января он намекнул на готовность к компромиссу.

Депутат заметил, что американский политик фактически выступил не только против соглашения по границе, но и против помощи Украине. Железняк объяснил поведение бывшего главы государства желанием не дать действующему президенту США политических баллов.

Что говорят эксперты о Трампе

  • Недавно российский правозащитник Марк Фейгин в разговоре с 24 Каналом отметил, что Пекин опасается второй победы Дональда Трампа на выборах. Ведь этот бывший президент США имеет антикитайскую позицию.
  • Европа тоже боится переизбрания Трампа. Об этом недавно заявил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. Эксперт объяснил это желанием скандального политика разрушить все союзы и вывести США из НАТО.
  • Ранее депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин предупреждал, что в случае еще одной победы Трампа на выборах тот с большой вероятностью поможет Владимиру Путину. По мнению политического деятеля из США, Трамп может как-то навредить президенту страны-агрессорки разве что случайно.

Автор: Петро Залива