Это другой Трамп, – Кулеба объяснил, почему президент США так ведет себя в отношении Украины

По словам Дмитрия Кулебы, Украина рассчитывала на то, что Трамп будет вести себя как раньше. Но эти ожидания не оправдались.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на интервью Кулебы Сергею Стерненко.

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Почему Трамп так относится к Украине

Экс-глава МИД объяснил: в свою первую каденцию президент США боролся с "Северным потоком-2", предоставил Киеву "Джавелины" и вообще был более сбалансирован, чем сейчас. Но Киев просчитался, надеясь, что если Трамп бизнесмен, ему можно предложить хорошую сделку и он будет на нашей стороне.

Однако было очень сложно предположить, что миллиардер сделает геополитический разворот в сторону России.

Это другой Трамп. Это не тот Трамп, которого мы знали в 2016 – 2019 годах (...) Другой Трамп не о бизнесе, а о революции, религии, изменении мира. Бизнес для него второстепенный,

– сказал Кулеба.

Теперь Трамп считает себя мессией, а не бизнесменом. Но у него нет проблем с российскими ценностями: ни один американский чиновник не сказал, что у России есть проблемы. А вот с Европой у них постоянные несовпадения. Поэтому можно говорить, что и Трамп, и Путин хотят перекроить мировой порядок на свой манер.

Интересно! Лидер США недавно заявил, что ему проще с Россией, чем с Украиной. Но говорит, что он очень жесткий к Путину – правда, это никого не убеждает.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что такая политика не пройдет через четыре года после президентства Трампа. Это новая Америка, без которой надо учиться выживать.