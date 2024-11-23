Залужный объяснил, почему Украина продолжает терять позиции на фронте

Россия продолжает постепенное продвижение на Востоке. Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что враг использует стратегию "измора".

По словам посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, тактика "измора" и "осады" приводит к неблагоприятной для нашего государства ситуации на фронте, передает 24 Канал со ссылкой на Украинскую правду.

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Почему Украина вынуждена отступать с позиций

Генерал отметил, что спланированные действия противника влекут за собой уничтожение экономического и морального состояния Украины, что в свою очередь сказывается на поле боя.

Оккупанты не делают глубоких прорывов, а осуществляют постепенное выдавливание украинских сил с позиций, что, конечно, дается им с очень большими потерями.

Залужный объяснил, что стратегия "измора" включает удары по нашей экономике, гражданских объектах, планирование полета ракет таким образом, чтобы средства, которые их перехватывают, наносили вред людям. Также тактика россиян включает информационную кампанию против мобилизации, когнитивные действия, направлены на то, чтобы изменить отношение украинцев к этой войне. Все это выливается в проблемы с личным составом, который на переднем крае, приводящие к постепенной потере позиций.

Если бы россияне могли сконцентрироваться в каком-то узком месте и нанести какой-то сонцентрированный удар, например, в направлении города Днепр, вероятнее, всего они имели бы успех,

– сказал генерал.

Впрочем, уточнил дипломат, россияне на сегодня не готовы делать глубокое вклинивание, чтобы расширять свой фронт. Для этого нужны огромные ресурсы, которых у них пока нет.

Валерий Залужный подчеркнул, что оккупанты используют все элементы стратегии "измора", которая влияет на мобилизацию, ситуацию на поле боя и отношение граждан к войне.

К слову, Залужный считает, что Россия сможет сделать мощный прорыв на поле боя после 2027 года, когда накопит достаточно ресурсов.