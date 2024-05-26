Есть преимущество, а реализовать не можем: почему Украине сверхважно бить по российской территории

Украине нужна возможность бить западным оружием по российским военным объектам. Если бы ВСУ могли бить по российским аэродромам, где базируются Су-34, то Россия вынуждена бы была отвести их от границы.

Такое мнение 24 Каналу высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что тогда бы враг перебазировал свои самолеты на другие аэродромы на более 300 километров дальше. Если бы это произошло, то так россияне тратили бы больше ресурсов самолетов.

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"Большие расходы на топливо. Кроме всего прочего, это фиксация взлета гораздо раньше и возможность по траектории маршрута полета этого самолета заранее сообщить об опасности нанесения ударов по пограничной полосе и т.д.", – сказал Коваленко.

Кроме того, это бы ограничило бы возможности противника наносить удары вдоль линии боестолкновения. В общем плюсов такого разрешения много, однако, его пока еще нет.

Поддержка такого решения нужна не только на дипломатическом уровне, но и от украинцев, которые находятся в странах-партнерах Украины.

Официальные оправдания

Вопрос возможного разрешения Украине бить западным оружием по территории России начали оправдывать на официальном уровне. Об этом заговорил на встрече в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин.

Это первое такое официальное оправдание, что "нет". Конгрессмены, сенаторы сошлись в политической баталии. Если в конце 2023 – начале 2024 года республиканцы блокировали помощь Украине, то именно сейчас они "на острие атаки" по вопросу предоставления нам разрешения бить по территории России,

– сказал военно-политический обозреватель.

Фактически все зависит от внутренней политической кухни и от того, кто какие задачи преследует. Сейчас в центре политической баталии Украина. Она не может полностью на это влиять. В то же время она может отдаленно принимать в этом участие и иметь соответствующий профит.

"Профит, который нам нужен – это разрешение на нанесение ударов по территории России по военным объектам западным оружием. Самый яркий пример – это размещение в тылу российских резервов – 90 километров", – отметил Александр Коваленко.

На этом расстоянии ВСУ могут достать вражеские резервы дроном-камикадзе. Впрочем, одно дело, если речь идет о БПЛА с боевой частью в 30 – 40 килограммов, а другое – когда об американской дальнобойной ракете ATACMS с боевой частью в полтонны.

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