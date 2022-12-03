"Для него это личный вопрос": почему Орбан будет продолжать блокировать помощь Украине от ЕС

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что продолжит блокировать решение Евросоюза по выделению Украине 18 миллиардов евро. Он сам желает получить эти средства.

Об этом для 24 канала рассказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай. Он отметил, что Венгрия – это страна, получающая деньги из Евросоюза.

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"Для Орбана, постоянно торгующегося за эти деньги, возникает ситуация, когда он требует постоянной поддержки, а ЕС хочет направить их за свои пределы. Это вопрос очень болезненный, поэтому Орбан радикальный и резкий. В других вопросах он обычно торговался с Брюсселем", – сказал эксперт.

Венгрия нервничает Евросоюз

Солонтай подчеркнул, что Орбан авторитарный лидер и дружит с Владимиром Путиным. Венгерский премьер торгует на 2 фронта, но ему нужны деньги с ЕС.

Он жестко уцепился, потому что это личное для него. В Брюсселе не стоит вопроса, чтобы увеличить поддержку Украины и Венгрии. Ценой чего? Другие страны должны давать еще большие пожертвования. Это общий бюджет ЕС, который формируется и Венгрией, а здесь он должен быть вне, – рассказал Солонтай.

Он сказал, что дело не только в том, что Орбан играет на 2 линии. Политик пытается для себя выработать этот баланс. Как отметил Солонтай, из Москвы Орбан тоже берет деньги.

"Эта ситуация нервирует ЕС. Для них это так остро и болезненно, как и для нас. В этом мы едины с Брюсселем, Берлином и Парижем. У ситуации будет продолжение и обострение", – сказал эксперт.

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Он рассказал, что вскоре будут обсуждать роль Венгрии в ЕС, потому что это диалог между странами-донорами и реципиентами. Кроме этого, по словам Солонтая, внутри Венгрии растет внутренняя оппозиция против политики Орбана.

"Также обострилась дискуссия по отношению к Брюсселю, потому что в повестку дня вносят вопрос о ревизии участия стран в ЕС. Не по принципу богатый покидает сообщество", – добавил Солонтай.

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