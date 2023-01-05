Без западной бронетехники ВСУ могут работать только в тылу врага

Снабжение бронированной техники неизбежно. Итак, французы, похоже, обогнали немцев и американцев в вопросе поставки бронированной техники.

Почему Франция решила передать Украине бронетехнику

Если объединить сообщения Зеленского и Макрона, то Украине передадут легкие танки AMX-10 RC и бронетранспортеры ACMAT Bastion

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AMX-10 RC – согласно Договору об обычных вооруженных силах в Европе – это боевая машина с тяжелым вооружением. Уж не БТР/БМП, но еще не танк. Хотя калибр пушки 105-миллиметровые, как у немецкого танка Leopard 1, который нам (еще) не передают.

Бронирование – не танк. Это больше похоже на БМП-1/2, но лучше БТР-80. Но здесь пусть разбираются специалисты. Дарованному коню, как известно... Почему передают нам? Возможно, потому что французы более активны на рынке вооружений в отличие от немцев. Армия Франции постепенно переходит на новый EBRC Jaguar.

Эти 200+ штук, до сих пор на вооружении французов, могли бы постепенно передать каким-нибудь союзникам в Африку, но война сейчас у нас, поэтому нам нужнее. Кстати, об Африке – вы точно ее видели на кадрах хроники, потому что эта пушка на колесах частенько выныривала там.

К слову, о колесах. Она на колесах. Как она будет работать на весеннем черноземе – не ясно. Скорее всего, главная идея этой пушки на колесах была – ездить по грунтовым дорогам Африки и по отдаленным колониям, и своим большим калибром сопровождать иностранный французский легион.

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К тому же говорится о колесном бронетранспортере ACMAT Bastion. Такое себе европейское HMMWV от французов для их африканских миссий. Чем больше бронированного приедет к ВСУ, тем меньше будут потери.

Контрнаступления ВСУ не будет без достаточного количества оружия

Да, это (опять) не танки. Да, "зоопарк" техники ВСУ увеличивается еще на две новые марки. Но пока либо так, либо никак.

Почему-то все ждут красивого украинского контрнаступления как в книгах, в результате которого с помощью двух – трех танковых переходов мы вдруг и в Мелитополь выйдем, и в Крым зайдем.

На самом деле, у нас на это может банально не хватать бронетехники. Каждый день ВСУ теряют технику. Мы следим за российскими потерями, но тот же Oryx документирует украинские потери. В среднем они в день находят 5 – 20 единиц уничтоженной или поврежденной украинской техники. Среди них:

ЗИЛ,

КрАЗ,

Spartan,

МТ-ЛБ,

БТР,

БМП,

иногда танки, западные Krab или что-то 155 калибра.

И это только то, что попало на чье-то видео, а не сломалось в поле или тылу.

Важно Россияне не смогут пойти в новое полномасштабное наступление, но есть нюанс

Поэтому, когда нам передают технику во время очередного раунда помощи от западных партнеров, то я в голове примерно считаю, сколько нам ее хватит, чтобы остаться на текущем и высшем уровне вооружения ВСУ. Но война идет – потери есть.

Да, какую-то часть бронетехники иногда можем пополнить благодаря трофеям, что-то восстанавливают из запасов, что-то передают непублично, что-то "находят" волонтеры, что-то ставят на ноги святые ремонтные бригады. Но бронетехнику мы теряем, поэтому ее нужно постоянно пополнять.

Поблагодарим французов и ждем немцев (Marder, Leo2) и американцев (M2 Bradley, M1 Abrams).

Без достаточного количества брони остается пока работать по российским базам в близком враждебном тылу, жечь макеевские сборища россиян и филигранно работать артиллерией. И ВСУ это делают прекрасно.