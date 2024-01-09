Администрация Байдена между двумя огнями: Климкин объяснил, почему помощь от США так затягивают

Украина находится в ожидании принятия военной помощи от конгресса США. Пока его блокирует республиканская партия, которая требует от администрации президента конкретного плана действий, стратегии на 2024 год.

Почему президент не спешит ее предоставлять для 24 Канала объяснил Павел Климкин – дипломат, министр иностранных дел Украины (2014 – 2019). Он также раскрыл, почему сейчас задерживается столь важное военная помощь для Украины.

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В чем главный конфликт за средства в США

Республиканцы обосновывают свое требование плана по желанию избирателей. Однако Климкин отметил, что избиратели республиканцев на самом деле в основном не являются фанатами международной политики и зрителями национальных телеканалов, а живут своей повседневной жизнью.

Но для республиканцев очень важно сказать: "Да, Украина получила десятки миллиардов долларов для того, чтобы достичь первое, второе, третье; эти деньги будут направлены именно на это, будут под американским контролем, то, что называется словом подотчетность,

– объяснил дипломат.

Однако у Украины с этим пока все нормально, для американцев важно в собственные руки получить такое "оружие" – план, куда движется Украина, что для этого нужно и для чего.

В то же время, для американской администрации это имеет и обратную сторону. Как только республиканцы получат подобный документ, даже если он будет конфиденциальным, однако в случае несоответствия этой стратегии, они обязательно используют это против администрации президента. Именно поэтому формулировать это администрация пока не хочет, кроме того, кроме подобного бумеранга от республиканцев, это еще и сужает возможности для любых политических маневров.

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