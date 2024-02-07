Почему журналистов временно не пускают в освобожденные города: ответ от военных
Источник:Укринформ
Журналистов не сразу пускают в деоккупированные города из-за сложных оперативных мероприятий военных и других служб. В ВСУ объяснили, что важно обеспечить стабильность территории перед посещением журналистов.
После освобождения городов могут проводиться смежные мероприятия, с которыми пресс-служба не ознакомлена, и важно обеспечить стабильность территории перед посещением журналистов. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" капитан ВСУ Илья Евлаш.
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В чем опасность для журналистов
Евлаш объяснил, что роль прессы на освобожденных территориях выполняют военные пресс-службы, поскольку журналистам не всегда безопасно входить в деоккупированный город из-за сложных оперативных условий. Он отметил, что военные пресс-службы могут выполнять эту роль, пока оперативная ситуация не позволяет привести журналистов в город.
Руководитель пресс-службы ОСГВ "Хортица" также высказал мнение, что военные могли бы впустить ограниченное количество журналистов в освобожденный город, но подметил, что такой выбор может вызвать обвинения в избирательности.
Военная коммуникация – очень уникальный вид коммуникации, особенно в условиях реальных боевых действий такой интенсивности. Когда освобождается город, мы не можем туда запустить всех, а это 2 – 3 сотни журналистов. Туда заходят войска, там надо закрепиться, провести зачистку. Одного – двух (журналистов – ред.) мы еще можем взять, но что тогда скажут другие?,
– сказал Евлаш.
Изменения на фронте: последние новости
- В течение последней недели главный удар был направлен с северного направления. К сожалению, противник получил определенный успех. Россияне сумели приблизиться к песочному карьеру на северо-восточных окраинах Авдеевки. Также ведутся тяжелые бои в Первомайском, что на западном фланге Авдеевки. Здесь российским войскам удалось захватить отдельные дома.
- Майор ВСУ, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов отмечает, что сегодняшняя ситуация в Авдеевке похожа на то, что было в Бахмуте в 2023 году. Как и тогда, оккупанты сейчас пытаются атаковать передние позиции Сил обороны значительным количеством личного состава и различными средствами и снарядами.
- Также генерал Александр Сырский лично посетил военных на фронте и отметил, что украинские военные смогли сорвать планы врага по захвату новых территорий и населенных пунктов и создать условия для дальнейших действий по освобождению нашей земли.