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      Почему Коломойский вернулся в Украину: мнения экспертов

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      Бизнесмен Игорь Коломойский, который последние два года находился за границей, вернулся в Украину. О намерениях объявил еще перед победой своего фаворита Владимира Зеленского. Что вероятнее всего миллиардер будет делать после инаугурации нового президента – читайте в материале 24 канала.

      Почему Коломойский уехал из Украины

      Украину Игорь Коломойский покинул из-за проблем с "Приватбанком". Банк-должник решили национализировать из-за проблем внутри учреждения. Тогдашняя глава Нацбанка Валерия Гонтарева посчитала, что накануне национализации банка вывели 16 миллиардов гривен, а еще более сотни – раньше через фиктивные компании.

      Читайте также: Коломойский усложняет политическую карьеру Зеленского, – эксперт

      Коломойский объяснял, что из Киева в Женеву, а потом и в Израиль, переехал из-за судов в Лондоне. Ведь национализированный "Приватбанк" подал иск против Коломойского за деньги, которые бывший владелец вывел из финансовой структуры. За это Лондонский суд арестовал активы.

      Почему олигарх возвращается

      Можно предполагать, что Коломойский возвращается за реваншем по делу "Приватбанка". Он уже признал, что не готов смириться с потерей крупнейшего банка Украины.

      За что все переживают, то это фактор Коломойского. Коломойский в Украине считается рейдером номер один. Различные схемы, которые происходили при Порошенко, могут казаться маленькими по сравнению с тем, во что нам могут обойтись "Приватбанк" и его акционеры,
      – пояснил генеральный директор Dragon Capital.

      По информации журналиста программы "Схемы" Михаила Ткача, возвращение олигарха зависело от того, кто станет президентом. Ведь с Петром Порошенко он поссорился еще несколько лет назад, поэтому сделал ставку на Владимира Зеленского.

      Инаугурация Владимира Зеленского состоится 20 мая в 10:00, за это проголосовали 315 нардепов в Верховной Раде.

      Более того, по неподтвержденной информации, именно олигарх предложил комику баллотироваться. Вроде даже шантажировал, что не отдаст долги перед компанией шоумена в четыре миллиона долларов. Хоть новоизбранный глава Украины давление отрицает, но соглашается, что олигарх должен ему деньги.

      мнения экспертов о планах коломойского в украине:
       
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      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Новости Израиля Приватбанк Инаугурация Зеленского Игорь Коломойский
      Источник: 24 канал
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