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      Почему на Донбассе в ближайшее время ничего не изменится: ответ аналитика

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      Эксперт рассказал о вариантах решения конфликта на Донбассе
      Эксперт рассказал о вариантах решения конфликта на Донбассе / 24 канал

      Украина – место столкновения интересов, поэтому варианты решения конфликта на Донбассе предсказать трудно. Сейчас наиболее вероятным сценарием является замороженный конфликт.

      Аналитик по вопросам Евразии американской разведывательно-аналитической компании Stratfor Юджин Чаусовский говорит, что Россия нацелена на удержание Украины в своей сфере влияния, пишет "Радио Свобода".

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      Так, на оккупированном Донбассе встретились интересы Востока и Запада. Запад пытается поддержать Украину на пути ее интеграции, а Россия не собирается отпускать из своей сферы влияния.

      Таким образом, единственное решение, которое я вижу, может потребовать значительных геополитических изменений: значительное ослабление российской позиции, когда она принимает западную интеграцию Украины, что, я думаю, маловероятно. Или же какое-либо существенное усиление России или ослабление Запада до такой степени, что Россия сможет в принципе вернуть Украину в сферу своего влияния, что, как я вижу, также маловероятно,
      – пояснил аналитик.

      Поэтому эксперт считает наиболее вероятным результатом в ближайшей перспективе сценарий замороженного конфликта. По нему развивались события в различных местах по всему бывшему Советскому Союзу.

      "Вероятно, в таком же состоянии будет и восток Украины – по крайней мере в течение следующих нескольких лет", – добавил Чаусовский.

      что эксперты говорят о дальнейшем поведении путина:
       
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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Война на Донбассе Новости России
      Источник: 24 Канал
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