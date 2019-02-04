Почему на Донбассе в ближайшее время ничего не изменится: ответ аналитика

Украина – место столкновения интересов, поэтому варианты решения конфликта на Донбассе предсказать трудно. Сейчас наиболее вероятным сценарием является замороженный конфликт.

Аналитик по вопросам Евразии американской разведывательно-аналитической компании Stratfor Юджин Чаусовский говорит, что Россия нацелена на удержание Украины в своей сфере влияния, пишет "Радио Свобода".

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Так, на оккупированном Донбассе встретились интересы Востока и Запада. Запад пытается поддержать Украину на пути ее интеграции, а Россия не собирается отпускать из своей сферы влияния.

Таким образом, единственное решение, которое я вижу, может потребовать значительных геополитических изменений: значительное ослабление российской позиции, когда она принимает западную интеграцию Украины, что, я думаю, маловероятно. Или же какое-либо существенное усиление России или ослабление Запада до такой степени, что Россия сможет в принципе вернуть Украину в сферу своего влияния, что, как я вижу, также маловероятно,

– пояснил аналитик.

Поэтому эксперт считает наиболее вероятным результатом в ближайшей перспективе сценарий замороженного конфликта. По нему развивались события в различных местах по всему бывшему Советскому Союзу.

"Вероятно, в таком же состоянии будет и восток Украины – по крайней мере в течение следующих нескольких лет", – добавил Чаусовский.