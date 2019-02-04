Чому на Донбасі у найближчий час нічого не зміниться: відповідь аналітика

Україна – місце зіткнення інтересів, тому варіанти вирішення конфлікту на Донбасі передбачити важко. Наразі найбільш ймовірним сценарієм є заморожений конфлікт.

Аналітик з питань Євразії американської розвідувально-аналітичної компанії Stratfor Юджин Чаусовський говорить, що Росія націлена на утримування України в своїй сфері впливу, пише "Радіо Свобода".

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Так, на окупованому Донбасі зустрілися інтереси Сходу і Заходу. Захід намагається підтримати Україну на шляху її інтеграції, а Росія не збирається відпускати зі своєї сфери впливу.

Таким чином єдине вирішення, яке я бачу, може вимагати значних геополітичних змін: або значне ослаблення російської позиції, коли вона приймає західну інтеграцію України, що, я думаю, малоймовірно. Або ж якесь істотне посилення Росії чи ослаблення Заходу до такої міри, що Росія зможе в принципі повернути Україну в сферу свого впливу, що, як я бачу, також малоймовірно,

– пояснив аналітик.

Тому експерт вважає найбільш імовірним результатом у найближчій перспективі сценарій замороженого конфлікту. За ним розвивалися події у різних місцях по всьому колишньому Радянському Союзу.

"Ймовірно, в такому ж стані буде і схід України – принаймні протягом наступних кількох років", – додав Чаусовський.