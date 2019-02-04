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      Чому на Донбасі у найближчий час нічого не зміниться: відповідь аналітика

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      Експерт розповів про варіанти вирішення конфлікту на Донбасі
      Експерт розповів про варіанти вирішення конфлікту на Донбасі / 24 канал

      Україна – місце зіткнення інтересів, тому варіанти вирішення конфлікту на Донбасі передбачити важко. Наразі найбільш ймовірним сценарієм є заморожений конфлікт.

      Аналітик з питань Євразії американської розвідувально-аналітичної компанії Stratfor Юджин Чаусовський говорить, що Росія націлена на утримування України в своїй сфері впливу, пише "Радіо Свобода".

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      Так, на окупованому Донбасі зустрілися інтереси Сходу і Заходу. Захід намагається підтримати Україну на шляху її інтеграції, а Росія не збирається відпускати зі своєї сфери впливу.

      Таким чином єдине вирішення, яке я бачу, може вимагати значних геополітичних змін: або значне ослаблення російської позиції, коли вона приймає західну інтеграцію України, що, я думаю, малоймовірно. Або ж якесь істотне посилення Росії чи ослаблення Заходу до такої міри, що Росія зможе в принципі повернути Україну в сферу свого впливу, що, як я бачу, також малоймовірно,
      – пояснив аналітик.

      Тому експерт вважає найбільш імовірним результатом у найближчій перспективі сценарій замороженого конфлікту. За ним розвивалися події у різних місцях по всьому колишньому Радянському Союзу.

      "Ймовірно, в такому ж стані буде і схід України – принаймні протягом наступних кількох років", – додав Чаусовський.

      що експерти говорять про подальшу поведінку путіна

      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Війна на Донбасі Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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