Почти 1000 оккупантов и до 100 единиц техники: потери врага на 14 марта

Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако вместо успехов достигает только все большего количества погибших и теряет технику. Так, только за последние сутки оккупанты потеряли 970 единиц личного состава.

С 24 февраля 2022 года россияне потеряли 427 840 единиц личного состава. Однако потери врагов могут быть больше, ведь посчитать точное количество погибших оккупантов во время интенсивных боев трудно.

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Потери врага

танков – 6757 (+5);

боевых бронированных машин – 12938 (+17);

артиллерийских систем – 10565 (+11);

РСЗВ – 1017 (+0);

средства ПВО – 717 (+2);

самолетов – 347 (+0);

вертолетов – 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8220 (+15);

крылатые ракеты – 1920 (+1);

корабли /катера – 26 (+0);

подводные лодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 13959 (+27);

специальная техника – 1708 (+9).



Потери врага по состоянию на 14 марта 2024 года

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