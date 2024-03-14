Почти 1000 оккупантов и до 100 единиц техники: потери врага на 14 марта
14 марта 2024, 07:50Читати новину українською
Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако вместо успехов достигает только все большего количества погибших и теряет технику. Так, только за последние сутки оккупанты потеряли 970 единиц личного состава.
С 24 февраля 2022 года россияне потеряли 427 840 единиц личного состава. Однако потери врагов могут быть больше, ведь посчитать точное количество погибших оккупантов во время интенсивных боев трудно.
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Потери врага
- танков – 6757 (+5);
- боевых бронированных машин – 12938 (+17);
- артиллерийских систем – 10565 (+11);
- РСЗВ – 1017 (+0);
- средства ПВО – 717 (+2);
- самолетов – 347 (+0);
- вертолетов – 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8220 (+15);
- крылатые ракеты – 1920 (+1);
- корабли /катера – 26 (+0);
- подводные лодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 13959 (+27);
- специальная техника – 1708 (+9).
Потери врага по состоянию на 14 марта 2024 года
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В России сообщили о смерти вице-президента "Лукойла"
- В ночь на 12 марта дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области.
- Впоследствии в России сообщили о внезапной смерти вице-президента нефтяной компании "Лукойл" Виталия Робертуса.
- Источники 24 Канала в спецслужбах сообщили, что вице-президент "Лукойла" мог погибнуть от удара по Нижегородскому НПЗ в России. Однако пока детали выясняют. Однако известно, что это уже четвертый подобный случай смерти за последние 2 года.