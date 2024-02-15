За свободу гибнут не только украинцы: в боях за Авдеевку положил жизнь иностранец
Источник:Radio Prague International
Известие о смерти чешского воина под Авдеевкой достаточно лаконично. Не указано ни имя, ни фото героя, однако отмечено, что он был добровольцем.
К сожалению, война – это не только перечень освобожденных городов, но и ряд имен погибших за эти города и села. 14 февраля в Киеве попрощались с боевым медиком Дианой Вагнер. Девушка родилась в Германии, но два года воевала за свободу Украины, готовилась получить паспорт с трезубцем. Диана Вагнер погибла 30 января на Сватовском направлении на Луганщине, спасая раненых колумбийских воинов украинской армии.
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Что известно о гибели чешского добровольца
Парень погиб в минувшие выходные, его позиция попала под минометный огонь. После этого добровольца никто не видел, а то место, которое было обстреляно, сейчас захватили россияне.
К сожалению, гибель чеха все же не была опровергнута – сначала о ней написали в соцсети Х, впоследствии подтвердили в Министерстве обороны Чехии. С февраля-2022 за Украину отдали жизнь четверо граждан Чехии.
Какова ситуация под Авдеевкой
- За этот город продолжаются решающие бои, ведь россияне прут со всех сторон и не собираются останавливаться. В Авдеевку уже перебросили хорошо обученную Третью штурмовую бригаду. 24 Канал решил напомнить историю создания этого легендарного подразделения и боевой путь 3 ОМБр, читайте по ссылке.
- Все, что известно о ситуации в городе, мы собираем в одном материале. О ходе тяжелых боев, заявлениях бойцов, решениях руководства вы можете узнать здесь.
- Алексей Данилов уже высказался о ситуации в Авдеевке. Секретарь СНБО объяснил, почему говорить об отступлении некорректно.