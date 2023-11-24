Не сомневаясь стал на защиту Украины: под Авдеевкой погиб воин из Полтавщины

В боях под Авдеевкой погиб стрелок-помощник гранатометчика Александр Дахно. Военнослужащий родом из Полтавщины, он стал на защиту Родины с первых дней полномасштабной войны.

Жизнь воина оборвалась на 36 году жизни, без отца остались сын и дочь. О потере сообщил Зиньковский городской совет.

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Дахно Александр Михайлович родом из села Бобровник. В горсовете рассказали, что он хорошо учился, занимался спортом, был неоднократным победителем школьных и районных соревнований по легкой атлетике, волейболу и баскетболу.

После учебы в Зиньковском ПТУ №41 ушел в армию. Срочную службу в рядах ВСУ проходил в Гостомеле. По возвращении домой – в город Зиньков, занимался любимым делом – гидромеханизацией.

Воевал с первых дней вторжения

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, мужчина не колеблясь встал на защиту родной земли. Младший сержант Александр Дахно был стрелком-помощником гранатометчика 1-го стрелкового отделения 2-го стрелкового взвода одной из воинских частей.



Александр Дахно воевал с первых дней вторжения. фейсбука Инны Авраменко

Без отца осталось двое детей

До последнего вздоха он мужественно защищал границы Украины, родную землю от агрессора, отдал жизнь за светлое и свободное будущее каждого украинца. Погиб воин 17 ноября вблизи города Авдеевка Донецкой области.

"Словами невозможно залечить в сердце рану потери. Искренние соболезнования жене Натальи Дмитриевне, дочери Анастасии и сыну Андрею, маме Александре Анатольевне, отцу Михаилу Васильевичу, брату Сергею Михайловичу и сестре Натальи Михайловне, всем родным и близким", - отметили в Зиньковском городке.

23 ноября, Героя провели в последний путь и простились в городе Зеньков.

Потери Украины в войне с агрессором