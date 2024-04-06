В Генштабе назвали, где была самая массовая попытка россиян прорвать оборону в последние дни

Вечером 6 апреля на фейсбук-странице Генштаба появилось сообщение Службы связей с общественностью Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. В нем говорится о попытках оккупантов прорвать оборону и достойном отпоре врагу.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что Силы обороны имеют определенный тактический успех на двух направлениях. Речь о Купянском и Лиманском направлениях.

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Под Авдеевкой была самая массовая попытка прорвать оборону ВСУ

Для прорыва оккупанты использовали танки, в частности современную модель Т-90, которая стоит около 4,5 миллиона долларов, и боевые машины пехоты. Россияне значительно преобладали в живой силе, поэтому бои были жесткие. Но украинские десантники мужественно сопротивлялись и превратили масштабное наступление россиян на операцию по утилизации их современной техники.

Хронология российских атак:

29 марта на украинские позиции пытались зайти 36 танков и 11 БМП, Сичеславцы уничтожили 15 танков, среди которых один Т90 и 8 БМП.

30 марта россияне атаковали четырьмя танками и двумя БМП. Три танка уничтожено, также обе машины пехоты.

31 марта в атаку пошли 6 российских танков и 3 БМП, которые в полном составе были выведены из строя.

"Танки и БМП противника были уничтожены с помощью противотанковых средств и огнем наших бронегрупп, экипажи которых выезжали для стрельбы на прямое наведение", – привели детали десантники.

Ситуация на Авдеевском направлении 6 апреля

Сичеславские десантники сегодня успешно отбили 11 атак противника и уничтожили 16 единиц вражеской техники. Воины 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады продолжают вести ожесточенные боевые действия на Авдеевском направлении,

– отметили в Генштабе.

Там указали, что бои продолжаются. Ситуация напряженная, и десантники дают достойный отпор и сдерживают нашествие врагов.

Сколько вражеской техники уничтожено 6 апреля

"Только за минувшие сутки сичеславцами было отражено 11 атак и вражеских штурмов, уничтожено 16 единиц вражеской техники, из них 10 танков, 5 БМП и 1 МТ-ЛБ", – сказано в сообщении.

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Меняется ли тактика россиян

Сейчас не утихают артиллерийские обстрелы, оккупанты запускают дроны, а также штурмуют позиции десантников.

"Тактика остается неизменной: большое количество пехоты, штурмовые группы заезжают на боевых машинах под прикрытием танков и артиллерии. Также активно применяются беспилотные летательные аппараты различных типов", – сказано в заметке.

Защитники говорят: благодаря слаженной работе на всех уровнях успешно защищают родную землю и жгут вражескую технику. Они понимают, за что борются, поэтому сделают все возможное, чтобы не дать врагу продвинуться.