Россияне под Авдеевкой понесли наибольшие потери за 2023 год, – разведка Британии
Источник:Британская разведка
Авдеевка последние несколько недель постоянно под обстрелами. Россияне ежедневно накрывают город огнем и пытаются окружить его.
Оккупанты надеялись быстро захватить Авдеевку, но им это не удается. Флаг, установленный на Авдеевском терриконе, снесли дроном Вооруженные силы Украины.
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Что заметили в разведке
Британская разведка постоянно анализирует ситуацию в Украине и пишет краткие сообщения в соцсети Х, ранее известной как твиттер. В этот раз они обратили внимание на масштаб потерь россиян, уже не раз обсуждавшихся в СМИ.
Россия, вероятно, перебросила в этот сектор подразделения до восьми бригад. Эти подразделения, вероятно, понесли одни из самых больших в 2023 году потерь среди российских войск,
– сдержанно, но содержательно прокомментировали в Британии.
Также в сообщении подчеркнули, что для России бои за Авдеевку не дают результата. Власти требуют взять город, но военным это не удается – они "не могут организовать эффективные наступательные действия на оперативном уровне". Такая оценка созвучна с украинским видением: представитель ГУР МО Андрей Юсов также считает, что требование взять Авдеевку – это политическая задача.
Еще британцы отмечают, что пророссийские "военкоры" жестко критикуют тактику российских военных, а неудачи на Авдеевском направлении для государства-агрессора являются вызовом – впрочем, как и неудачи в Украине в целом.
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В Украине рассказали о потерях россиян
- Рустем Умеров в телефонном разговоре с министром обороны США Ллойдом Остином коснулся вопроса потерь оккупантов под Авдеевкой. "Потери врага в районе Авдеевки по состоянию на эту минуту – около 4 тысяч солдат", – сказал он.
- А Владимир Зеленский сообщил, что при попытках окружить Авдеевку Россия потеряла по меньшей мере одну бригаду.