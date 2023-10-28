Россияне под Авдеевкой понесли наибольшие потери за 2023 год, – разведка Британии

Авдеевка последние несколько недель постоянно под обстрелами. Россияне ежедневно накрывают город огнем и пытаются окружить его.

Оккупанты надеялись быстро захватить Авдеевку, но им это не удается. Флаг, установленный на Авдеевском терриконе, снесли дроном Вооруженные силы Украины.

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Что заметили в разведке

Британская разведка постоянно анализирует ситуацию в Украине и пишет краткие сообщения в соцсети Х, ранее известной как твиттер. В этот раз они обратили внимание на масштаб потерь россиян, уже не раз обсуждавшихся в СМИ.

Россия, вероятно, перебросила в этот сектор подразделения до восьми бригад. Эти подразделения, вероятно, понесли одни из самых больших в 2023 году потерь среди российских войск,

– сдержанно, но содержательно прокомментировали в Британии.

Также в сообщении подчеркнули, что для России бои за Авдеевку не дают результата. Власти требуют взять город, но военным это не удается – они "не могут организовать эффективные наступательные действия на оперативном уровне". Такая оценка созвучна с украинским видением: представитель ГУР МО Андрей Юсов также считает, что требование взять Авдеевку – это политическая задача.

Еще британцы отмечают, что пророссийские "военкоры" жестко критикуют тактику российских военных, а неудачи на Авдеевском направлении для государства-агрессора являются вызовом – впрочем, как и неудачи в Украине в целом.

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В Украине рассказали о потерях россиян