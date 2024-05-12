Военные показали, как сожгли танк с оккупантами под Авдеевкой

Российские оккупанты продолжают действовать в районе Красногоровки, что под Авдеевкой Донецкой области. Наши военные сумели там уничтожить танк россиян.

Военные 47 отдельной механизированной бригады показали видео, на котором заметно попадание ВСУ в российскую военную технику. Перед этим представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин рассказал, что россияне в районе Красногоровки в затруднительном положении.

Смотрите также Россияне наступают на Харьковщине и давят на других направлениях: карта боевых действий на 11 мая

Как ВСУ уничтожили вражеский танк под Авдеевкой

Аэроразведчики БУАР (батареи управления и артиллерийской разведки – 24 Канал) обнаружили бронетехнику в тылу противника с полным боекомплектом. Танк двигался на огневую позицию. Помешали этому операторы FPV Strike Drones Company,

– рассказали в бригаде.

Как ВСУ уничтожили вражеский танк с оккупантами: смотрите видео

Последние данные о потерях врага