Над Бахмутом подвели Су-24, из которого раньше Пригожин вызвал Зеленского на "воздушную дуэль"

Украинские военные сбили в небе над Бахмутом штурмовик Су-24, которым пользовался Пригожин. Именно из этого бомбардировщика он вызвал Владимира Зеленского на "воздушную дуэль".

Прессслужба Пригожина подтвердила, что действительно сегодня сбили Су-24. Там сообщили, что экипаж выжил, об этом пишет 24 Канал.

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Подвели бомбардировщик Пригожина

По данным пропагандистов, бомбардировщик был подведен системой ПВО. Отмечают, что это произошло 13 февраля.

Первые сообщения об уничтожении бомбардировщика появились в сети около 19 часов. Отметим, что официальных подтверждений от бойцов ВСУ, между тем, не поступало.

Интересно, что ВСУ подвели тот Су-24, на котором Пригожин летал на боевые вылета бомбить украинские города.

Пригожин предложил встречу Зеленскому "в небе"

Стоимость одного Су-24 оценивается около 5 миллионов долларов.

6 февраля Пригожин записал видео с бомбардировщика, где рассказывает, как "бомбил Бахмут". Говорит, мол, только что приземлился. Далее повар Путина обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Он предложил главе государства воздушную дуэль. Пригожин заявил, что в случае проигрыша отдаст Артемовск.

Россия не оставляет попыток захватить Бахмут

Российские захватчики удивлены ситуацией на фронте. По словам главного редактора издания Defense Express Олега Каткова, россиянам обещали масштабное наступление одновременно на всех фронтах. Зато оккупанты терпят поражение, в частности под Угледаром.

По данным нидерландского OSINT-проекта, российские захватчики, пытаясь наступать на Донбассе, потеряли более 100 единиц техники. Это только через три дня наступления.

Захватчики не покидают попыток окружить Бахмут. Как отметил майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, единственные успехи врага, которыми может похвастаться враг – это буквально продвижение на несколько метров вперед.