Россияне заняли плацдарм западнее реки в Бахмуте: перед оккупантам предстал непростой выбор

Российские оккупанты в последние дни закрепились к западу от реки Бахмутка. Оккупационные войска истощены, в результате чего темпы их операций самые низкие с января 2023 года.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии 17 марта. В сообщении говорится, что российские войска временно истощили боеспособность развернутых формирований в Украине, в результате чего один из самых низких темпов наступательных операций по меньшей мере с января 2023 года.

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Перед командирами предстал выбор между наступлением и обороной

Британское ведомство отдельно отметило ситуацию в Бахмуте. Там в последние дни войска России и группировки ЧВК "Вагнера" закрепились к западу от реки Бахмутка.

На прошлой неделе линия фронта проходила по реке. Сегодня Вооруженные силы Украины продолжают защищать западную часть города,

– говорится в обзоре.

Однако, в более широком смысле, отметили в британском Минобороны, по всей линии фронта у России одни из самых низких темпов локальных наступательных действий, которые наблюдались по крайней мере с января 2023 года.

Скорее всего, это связано с тем, что российские войска временно истощили боеспособность развернутых формирований до такой степени, что даже локальные наступательные действия не являются устойчивыми, пояснили британские разведчики.

В Минобороны подчеркивают, что российское руководство, вероятно, постарается восстановить наступательный потенциал сил после пополнения запасов личного состава и боеприпасов.

Тем временем командиры, вероятно, будут вынуждены выбирать между проведением наступательных операций и надежной обороной по всей линии фронта.

Карта боевых действий в Бахмуте

Какая ситуация под Бахмутом