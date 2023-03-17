Россияне заняли плацдарм западнее реки в Бахмуте: перед оккупантам предстал непростой выбор
Источник:Министерство обороны Великобритании
Российские оккупанты в последние дни закрепились к западу от реки Бахмутка. Оккупационные войска истощены, в результате чего темпы их операций самые низкие с января 2023 года.
Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии 17 марта. В сообщении говорится, что российские войска временно истощили боеспособность развернутых формирований в Украине, в результате чего один из самых низких темпов наступательных операций по меньшей мере с января 2023 года.
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Перед командирами предстал выбор между наступлением и обороной
Британское ведомство отдельно отметило ситуацию в Бахмуте. Там в последние дни войска России и группировки ЧВК "Вагнера" закрепились к западу от реки Бахмутка.
На прошлой неделе линия фронта проходила по реке. Сегодня Вооруженные силы Украины продолжают защищать западную часть города,
– говорится в обзоре.
Однако, в более широком смысле, отметили в британском Минобороны, по всей линии фронта у России одни из самых низких темпов локальных наступательных действий, которые наблюдались по крайней мере с января 2023 года.
Скорее всего, это связано с тем, что российские войска временно истощили боеспособность развернутых формирований до такой степени, что даже локальные наступательные действия не являются устойчивыми, пояснили британские разведчики.
В Минобороны подчеркивают, что российское руководство, вероятно, постарается восстановить наступательный потенциал сил после пополнения запасов личного состава и боеприпасов.
Тем временем командиры, вероятно, будут вынуждены выбирать между проведением наступательных операций и надежной обороной по всей линии фронта.
Карта боевых действий в Бахмуте
Какая ситуация под Бахмутом
- По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на Бахмутском направлении враг не оставлял попыток штурмовать город Бахмут. Силы обороны Украины отразили многочисленные атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское и Григоровка.
- Вражеским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов вблизи линии столкновения, среди которых и Бахмут.
- Российские военные пытаются оцепить Бахмут уже несколько месяцев. Для этого Россия бросает в бой много живой силы и техники, которую быстро теряет.
- Начальник Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, комментируя ситуацию под Бахмутом, сказал, что российские захватчики добились тактических успехов большой ценой. В то же время он подчеркнул, что Украина имеет надежную оборону и сковала российские силы в Бахмуте.
- По словам Милли, в Бахмуте и вокруг города идут ожесточенные бои.