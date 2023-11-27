Под Мелитополем силы сопротивления взорвали автомобиль кадыровских боевиков

Во временно оккупированном Мелитополе раздались взрывы. Сообщается, что в городе отработали силы сопротивления.

В районе поселка Мирное местные жители слышали перестрелку. Позже оказалось, что это было противостояние между оккупантами и партизанами, взорвавшими машину кадыровцев.

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Транспорт сгорел

Кадыровцы ждали помощи. Неожиданно их "Нива" взорвалась.

При всех попытках оккупантов подавить или запугать движение сопротивления на оккупированных территориях ликвидация врага происходила и будет происходить систематически,

– сообщил Иван Федоров.

Число жертв в результате взрыва устанавливается.

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