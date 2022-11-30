Люди в 30 километрах проснулись: под Мелитополем у оккупантов мощный "хлопок"

Украинские защитники нанесли мощный удар по позициям врага в поселке Мирное Мелитопольского района. "Хлопок" был настолько мощным, что его слышали жители области за 30 километров от места взрыва.

Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. По его словам, взрыв произошел в клубе, где поселили "мобиков". Ну а что — встреча в лучших традициях ВСУ. С хлебом и солью их здесь точно не ожидали.

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Сегодня ночью не спалось оккупантам поселка Мирное Мелитопольского района. После часа ночи раздалось несколько громких взрывов в местном клубе, где расселились новоприбывшие мобилизованные из России,

– сказал он.

Федоров отметил, что взрывы были слышны только в Мелитополе, в 30 километрах от Мирного. Информация о вражеских потерях уточняется.

Как ВСУ давят оккупантов в Мелитополе

На днях украинские военные повредили железнодорожный мост под Мелитополем, по которому оккупанты возили технику. С логистикой у врага в этом направлении все хуже.

Утрачивает враг и военные базы – их магическим образом уничтожает огонь.

Вероятно, ВСУ уже скоро могут начать наступление и деоккупировать захваченные территории Запорожской области.

Российские оккупанты это тоже понимают, поэтому начали готовиться к обороне – бросились возводить оборонительные сооружения и копать окопы.

Колобранты же принялись бежать из Мелитополя во временно оккупированный Крым, где их расселяют в пансионатах.

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