В России продолжается сезон горячих пожаров и нашествие "неизвестных беспилотников". В частности, вблизи столицы страны-агрессорки Москвы ночью 27 сентября возник мощный пожар.

Об этом сообщали российские СМИ. Впоследствии стало известно, что в этом районе расположен военный аэродром россиян - "Чкаловский", передает 24 Канал.

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В Подмосковье большой пожар у аэродрома

Российские пропагандисты отметили, что большой огонь возник в городе Щелково под Москвой поздно ночью 27 сентября. В частности, россияне говорят, что пожар разгорелся в промзоне на Западе этого населенного пункта.



У Москвы разгорелся масштабный пожар / Фото из российских телеграм-каналов

На кадрах можно увидеть, как в небе виден черный столб густого дыма. Очевидцы писали, что огонь уже почти потушен.

Пока российские власти не комментировали пожар в Щелково, поэтому нет никакой информации о пострадавших или повреждениях. Кроме того, оккупанты не сообщали, опрокинулся ли огонь непосредственно на аэродром "Чкаловский".

В Москве постоянно что-то происходит