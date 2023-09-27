В Подмосковье – мощный пожар: горит у военного аэродрома "Чкаловский"

27 сентября 2023, 02:01
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В России продолжается сезон горячих пожаров и нашествие "неизвестных беспилотников". В частности, вблизи столицы страны-агрессорки Москвы ночью 27 сентября возник мощный пожар.

Об этом сообщали российские СМИ. Впоследствии стало известно, что в этом районе расположен военный аэродром россиян - "Чкаловский", передает 24 Канал.

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В Подмосковье большой пожар у аэродрома

Российские пропагандисты отметили, что большой огонь возник в городе Щелково под Москвой поздно ночью 27 сентября. В частности, россияне говорят, что пожар разгорелся в промзоне на Западе этого населенного пункта.


У Москвы разгорелся масштабный пожар / Фото из российских телеграм-каналов

На кадрах можно увидеть, как в небе виден черный столб густого дыма. Очевидцы писали, что огонь уже почти потушен.

Пока российские власти не комментировали пожар в Щелково, поэтому нет никакой информации о пострадавших или повреждениях. Кроме того, оккупанты не сообщали, опрокинулся ли огонь непосредственно на аэродром "Чкаловский".

В Москве постоянно что-то происходит

  • В ГУР МО 20 сентября рассказали, что неизвестные диверсанты взорвали два самолета и один вертолет на аэродроме "Чкаловский" недалеко от Москвы. В частности, на этом аэропорту базируются правительственные самолеты, так называемые "самолеты судного дня" и самолеты-разведчики.
  • В ГУР также назвали модели воздушных судов, которые удалось взорвать диверсантам. Речь идет о самолетах АН-148 и ИЛ-20, а также вертолете МИ-28Н, который до этого активно привлекался к сбиванию ударных дронов над Московской областью.
  • В Москве также было громко и 17 сентября. Тогда городские власти уверяли, что над российской столицей "сбивали неизвестные беспилотники", а также, что "работала российская ПВО".
  • В тот же день в Москве из-за беспилотника задержали с десяток рейсов на всех аэропортах города. Россияне также объявили свой печально известный план "Ковер", пытаясь перехватить этот летательный аппарат.

Автор: Владислав Кравцов