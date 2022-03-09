Под переговоры Кулебы и Лаврова, – военный эксперт назвал цель штурма Мариуполя оккупантами

Оккупанты цинично продолжают обстреливать Мариуполь. Сейчас это "горячее" место в Украине, где проходят бои.

Этот населенный пункт стал основным, чтобы удержать ситуацию стабильной на всей территории Украины. Об этом в эфире 24 канала заметил военный эксперт Олег Жданов.

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Оккупанты хотят запереть коридор в Крым

По его словам, оккупанты хотят взять Мариуполь, чтобы запереть сухопутный коридор в Крым. Следовательно, ситуация на Юге совсем изменится.

Думаю, так усиленно штурмуют (Мариуполь – 24 канал) под завтрашние переговоры Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы,

– объяснил Жданов.

Скорее всего, Вооруженные силы смогут удержать город. Ведь в ближайшие дни Генштаб намерен совершить несколько отвлекающих маневров для того, чтобы заставить противника опрокидывать войска или не усиливать группировку вокруг Мариуполя.

Напомним, министры иностранных дел Украины и России должны встретиться уже 10 марта в Турции. Однако завышенных ожиданий от этой встречи у Кулеба нет.

Какие еще "горячие" точки в Украине

Под Киевом "горячей" точкой является Макаров. В районе этого населенного пункта происходят упорные бои, чтобы враг не смог продвинуться.

Еще одним "горячим" местом является Донбасс. Оккупанты вернулись туда, чтобы попытаться прорвать нашу оборону.

"Ведь окружение из Изюма и Гуляй Поля не удалось, поэтому хотят прорваться на Днепр, чтобы расколоть северную и южную Украину", – добавил Жданов.

Цинические обстрелы Мариуполя: что известно

Оккупанты сознательно обстреляли больницу и роддом в Мариуполе.

Русские знали, что именно они бомбят. Они хотели перебросить вину на украинскую армию.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подчеркну, что Владимир Путин обязательно будет отвечать за совершенные преступления.

Остановить зверства призвал мир Президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что каждый, кто против закрытия неба, является соучастником убийства.

По состоянию на 18:00 9 марта за время блокады оккупантами Мариуполя погибли около 1 300 мирных жителей.

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