Под Северодонецком россияне стреляют друг другу в ноги во избежание боевых действий
Вооруженные силы России сосредоточились на следующих на Северодонецке. Однако далеко не все военнослужащие из России хотят участвовать в боевых действиях и пытаются скрыться с фронта.
Российские военные избегают боевых действий
Для того чтобы не участвовать в боевых действиях в Украине, российские военные соглашаются, чтобы им прострелили ноги. Об этом сообщили 24 канала источника в спецслужбах.
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Кадровые русские военные под Северодонецком договариваются с кем-то из сослуживцев и во время боевых действий стреляют друг другу в ноги.
В результате полученных трав кафиров забирают в госпиталь, что, несмотря на травмы, дает шансы выжить. Именно таким образом русские военные избегают боевых действий.Важно . Россия бросает на фронт не только профессиональных военных, но и срочников и принудительно мобилизованных солдат. Часть русских военных отказывается от боевых действий на фоне потерь России. По состоянию на 31 мая в Украине погибли уже 30 500 российских солдат .
Бои за Северодонецк: что известно
- Вооруженные силы России в мае сосредоточили свои силы в Луганской области, 95% территории которой они уже оккупировали . Основные силы войск агрессора бросят на захват областного центра Луганщины – Северодонецка.
- 26 мая захватчики зашли в гостиницу "Мир" , что в окрестностях Северодонецка. Несколько дней кафиры находились в отеле без особого продвижения.
- 30 мая в Министерстве обороны сообщили, что ситуация в Северодонецке очень сложная , однако ВСУ контролируют ее. Сообщалось, что в городе продолжаются уличные бои. Украинские воины пытаются помешать оккупантам взять в окружение группировку ВСУ.
- Вечером 30 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что россиянам частично удалось прорвать украинскую оборону Северодонецка . Он рассказал, что россияне смогли продвинуться в глубь города.
- 31 мая начальник Северодонецкой городской военной администрации Александр Стрюк сообщил, что город все еще украинский . Линия фронта разделила Северодонецк пополам. На половине территории города захватчики смогли занять позиции.