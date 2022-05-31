Под Северодонецком россияне стреляют друг другу в ноги во избежание боевых действий

Вооруженные силы России сосредоточились на следующих на Северодонецке. Однако далеко не все военнослужащие из России хотят участвовать в боевых действиях и пытаются скрыться с фронта.

Российские военные избегают боевых действий

Для того чтобы не участвовать в боевых действиях в Украине, российские военные соглашаются, чтобы им прострелили ноги. Об этом сообщили 24 канала источника в спецслужбах.

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Кадровые русские военные под Северодонецком договариваются с кем-то из сослуживцев и во время боевых действий стреляют друг другу в ноги.

В результате полученных трав кафиров забирают в госпиталь, что, несмотря на травмы, дает шансы выжить. Именно таким образом русские военные избегают боевых действий.

Бои за Северодонецк: что известно

Вооруженные силы России в мае сосредоточили свои силы в Луганской области, 95% территории которой они уже оккупировали . Основные силы войск агрессора бросят на захват областного центра Луганщины – Северодонецка.

26 мая захватчики зашли в гостиницу "Мир" , что в окрестностях Северодонецка. Несколько дней кафиры находились в отеле без особого продвижения.

30 мая в Министерстве обороны сообщили, что ситуация в Северодонецке очень сложная , однако ВСУ контролируют ее. Сообщалось, что в городе продолжаются уличные бои. Украинские воины пытаются помешать оккупантам взять в окружение группировку ВСУ.

Вечером 30 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что россиянам частично удалось прорвать украинскую оборону Северодонецка . Он рассказал, что россияне смогли продвинуться в глубь города.

31 мая начальник Северодонецкой городской военной администрации Александр Стрюк сообщил, что город все еще украинский . Линия фронта разделила Северодонецк пополам. На половине территории города захватчики смогли занять позиции.

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