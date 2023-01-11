Под Соледаром враг несет большие потери, – Генштаб

Ситуация на Востоке нашего государства остается очень тяжелой. В командовании украинской армии отметили, что враг сосредотачивает усилия на том, чтобы выйти на админграницы Донецкой области и, в частности, захватить Соледар.

По состоянию на вечер 11 января оккупантам не удалось захватить Соледар, хотя этим хвастались в ЧВК "Вагнера" захватчиков. В то же время известно, что россияне несут безумные потери на этом направлении и не могут прорвать оборону Вооруженных Сил.

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Наступательные действия захватчиков не имеют успеха

По меньшей мере с августа Бахмут является "крепостью несокрушимости". Очевидно, россияне поняли, что этот населенный пункт им так просто не взять, поэтому решили это сделать, захватив сначала Соледар.

Основные усилия противник сосредотачивается на попытках полного захвата Донецкой области, предпринимает наступательные действия на Бахмутском направлении. Пытается взять под контроль город Соледар и пути поставок наших подразделений, несет большие потери, бои продолжаются,

– написали в Генштабе.

Кроме того, там констатировали, что противник безрезультатно совершает наступательные атаки на Авдеевском направлении. В то же время на Купянском и Новопавловском направлениях россияне пытаются улучшить свое тактическое положение.

Соледар: самое главное, что нужно знать

После того как оккупанты заявили о "взятии Соледара", на это отреагировала заместитель министра обороны Анна Маляр. Она сказала, что возле населенного пункта продолжаются упорные бои, однако России не удается взять город.

Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый отметил, что на это направление противник перебросил "самые элитные" и наиболее обученные подразделения ЧВК "Вагнера". Однако очевидно, что эти подразделения научены лишь тому, как правильно проигрывать ВСУ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также прокомментировал ситуацию на Востоке нашего государства. Он подчеркнул, что бои возле Бахмута и Соледара демонстрируют всему миру смелость украинских защитников.

На Бахмутском направлении на протяжении суток путинские воины обстреливали Спорное, Выемку, Белогоровку, Раздоловку, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Клещеевку, Белую Гору и Дружбу в Донецкой области.