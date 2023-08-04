Подбитый "Оленегорский горняк" дотащили в порт Новороссийска: спутниковые фото

СБУ провела спецоперацию в бухте Новороссийска, в результате которой большой десантный корабль "Оленегорский горняк" получил повреждения. Оккупантам удалось дотащить его до берега.

В сети появился ряд подтверждающих спутниковых фото, сообщает 24 Канал

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Захватчики дотянули до Новороссийска подбитый "Оленегорский горняк"

В ночь на 4 августа Новороссийск атаковали морские дроны. В результате этого большой десантный корабль "Оленегорский горняк" получил повреждения.

"Оленегорского горняка" дотащили до порта Новороссийска. Хорошая стационарная цель на добивание. Хотя он и так наклонился,

– написал украинский активист и блогер Сергей Стерненко.

Оккупанты отбуксировали подбитый корабль / Фото из соцсетей

Корабль пришвартовался в порту Новороссийска. Российские военкоры сообщают, что "Оленегорский горняк" имеет крен на левый борт.

Что такое крен Наклон на сторону корабля, лодки или самолета.



БДК наклонился на левую сторону / Фото из соцсетей

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Атака на "Оленегорский горняк": коротко