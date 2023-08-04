Подбитый "Оленегорский горняк" дотащили в порт Новороссийска: спутниковые фото
СБУ провела спецоперацию в бухте Новороссийска, в результате которой большой десантный корабль "Оленегорский горняк" получил повреждения. Оккупантам удалось дотащить его до берега.
В сети появился ряд подтверждающих спутниковых фото, сообщает 24 Канал
К теме Это серьезная пощечина режиму Путина, – в ГУР назвали последствия атаки на "Оленегорский горняк"
Захватчики дотянули до Новороссийска подбитый "Оленегорский горняк"
В ночь на 4 августа Новороссийск атаковали морские дроны. В результате этого большой десантный корабль "Оленегорский горняк" получил повреждения.
"Оленегорского горняка" дотащили до порта Новороссийска. Хорошая стационарная цель на добивание. Хотя он и так наклонился,
– написал украинский активист и блогер Сергей Стерненко.
Оккупанты отбуксировали подбитый корабль / Фото из соцсетей
Корабль пришвартовался в порту Новороссийска. Российские военкоры сообщают, что "Оленегорский горняк" имеет крен на левый борт.
Что такое кренНаклон на сторону корабля, лодки или самолета.
БДК наклонился на левую сторону / Фото из соцсетей
Стоит прочитать "Устал, заболел и лег отдохнуть": сеть остроумно реагирует на подбитый "Оленегорский горняк"
Атака на "Оленегорский горняк": коротко
- Ночью 4 августа в Новороссийске раздались громкие взрывы в акватории недалеко от базы ВМС России. Прокремлевские пропагандисты сразу заявили, что там пытались атаковать морские дроны, однако все беспилотники якобы уничтожили.
- В российском минобороны также заявили, что большой десантный корабль "Оленегорский горняк" и катер П-349 "Суворовец" якобы отразили атаку двух дронов. Однако уже утром стало очевидным, что захватчики в очередной раз врут.
- В сети появились фото и видео подбитого "Оленегорского горняка". На опубликованных роликах можно увидеть, что судно клонится в сторону. Россияне буксировали его к берегу.
- Следует отметить, что информации о судьбе катера П-349 "Суворовец" пока нет.
- Атака на бухту в Новороссийске – спецоперация СБУ и ВМС. Вражеский корабль атаковал надводный дрон, насыщенный 450 килограммами тротила. В сети также опубликовали кадры удара.