Поддерживают Украину, но и думают, как ослабить санкции против России – Зеленский о Западе

Интерес стран Запада в поддержке суверенитета Украины имеет определяющее место на дипломатическом поле боя. Однако вместо конкретной позиции некоторые европейские государства пытаются "помирить" нас с российской стороной, чтобы продолжить вести дела со страной-агрессоркой.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью редактору Financial Times Рули Халаф, сообщает 24 канал. Заметим, что называть государства, идущие на компромиссы с совестью, президент отказался.

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Западные страны действуют, как саперы

Комментируя, что сейчас происходит с санкционной политикой Европы, Зеленский отметил, что демонстративно большинство государств поддерживает Украину. Но когда дело доходит до действий – начинаются постоянные колебания.

Пока у президента создалось впечатление, что Запад проверяет, что еще можно сделать, чтобы ослабить санкции, чтобы бизнес того или иного государства не страдал.

Постоянно, как саперы, пробуют протолкнуть ту или иную инициативу,

– прокомментировал он политику партнеров.

Владимир Зеленский отметил, что сегодня Украина уделяет большое внимание санкционной политике в отношении России.

"Мы считаем, что санкции – это мощное оружие. Современное экономическое оружие без крови. Поэтому хочу, чтобы это не была просто фраза: "санкции против России не работают". Они работают, когда они конкретно внедрены и когда мы все не даем их обходить ", – подчеркнул президент.

Реакция на Макрона

В ходе интервью Рули Халаф вспомнила слова Эмануэля Макрона, призвавшего "не унижать" Россию , чтобы после войны она выбралась из изоляции. К тому же, по ее словам, ряд европейских государств уже обсуждают вопрос о прекращении огня без прямого привлечения Украины.

Как можно прекратить огонь на территории Украины без позиции народа этого государства и лидера этого государства,

– возмутился Зеленский.

По его мнению, некоторые западные лидеры хотят себя ими считать, но для этого нужно вести себя, как минимум, иметь влияние на результат и давать что-то, кроме слов.

Оружие дай. Должность за стол переговоров Путина. Можешь сидеть за этим столом и воздействовать не только словами "давайте прекращен огонь",

– добавил он.

Глава государства констатировал, что пока не видит соответствующей конфигурации, при которой можно было бы прекратить огонь.

О чем еще говорилось в интервью:

Зеленский прокомментировал наступательный потенциал Украины . По его словам, нашей армии нужно иметь в 10 раз больше техники и людей.

Президент напомнил, что российские корабли продолжают боковать украинские порты , из-за чего Украина не может производить экспорт зерна, ячменя и тому подобное.

Зеленский сообщил, что его обрадовало известие о продолжении деятельности Бориса Джонсона в должности премьер-министра Великобритании. Президент Украины добавил, что считает его реальным другом Украины.

Смотрите полное интервью Владимира Зеленского для Financial Times