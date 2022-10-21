Группа республиканцев требует сократить помощь США для Украины: с чем это связано

В США есть серьезная социальная и политическая поддержка Украины в ее противодействии агрессии России. В то же время, скандальные заявления о проблемах с помощью Киеву являются частью информационной кампании перед выборами.

На сегодняшний день нет никаких оснований считать, что политика США в отношении Украины может измениться. Об этом 24 каналу рассказал американский политолог Рамис Юнус.

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На риторику влияют выборы

Эксперт отметил, что угроза сокращения американской помощи Украине не так драматична, "как это преподносят СМИ, которые любят "кричащие заголовки".

"Это делают для того, чтобы собрать как можно большую аудиторию и внимание. В реальности – сегодня в США выборы вышли на финишную прямую, осталось меньше месяца, чтобы эти промежуточные выборы состоялись. И поэтому мы будем слышать огромное количество различных противоречивых заявлений: как по внутриполитической, так и внешнеполитической ситуации", – объяснил обозреватель.

По его словам, США – это огромная страна эмигрантов, поэтому политсилам очень важно получить голоса всех избирателей и дойти до финиша "с хорошим результатом".

Это является главной причиной таких заявлений именно сегодня. После финиша предвыборной кампании это прекратят, как обычно бывает на промежуточных и президентских выборах. Половина того, что говорится и обещается – оно забывается и потом конгрессмены и сенаторы начинают исходить из ситуации в политике, основываясь на национальных интересах США,

– добавил аналитик.

По его мнению, это особенно касается внешнеполитических рисков, угроз и катастроф планетарного масштаба, каковой и является агрессия России против Украины.

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Какая поддержка Украины в США

Политолог указал, что, несмотря на все скандальные заявления, Украина имеет в США двухпартийную поддержку.

Двухпартийную поддержку Украины обеспечивают, она соответствует уровню поддержки общественного мнения в США. Не случайно двухпалатный Конгресс США всегда оперативно реагировал на проекты помощи Украине. Эта поддержка будет, учитывая, что исполнительная власть находится в руках демократов,

– убежден эксперт.

По его словам, у республиканской партии действительно есть раскол по продолжению обеспечения поддержки Украины, но это всего "20-25 процентов "трампистов".

"Украина и ее диаспора должны очень внимательно следить за выборами в США. Не надо списывать все только на политиков. Это проблема гражданского общества, средств СМИ и украинской дипломатии. Надо активно работать с политическим истеблишментом и общественным мнением в США", – подчеркнул Юнус.

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Украина и США – "в связке"

Специалист добавил, что как президент Джо Байден, так и экспрезиденты Барак Обама и Дональд Трамп – все они использовали Украину для своих внутриполитических противоречий.

Они не готовились к этой войне, а занимались "перезагрузкой" отношений с Россией. Сегодня у Байдена есть возможность исправить эти ошибки. Сначала он не так действовал, но сейчас он и его администрация на 70 – 75 процентов двигаются в правильном направлении,

– рассказал обозреватель.

По его мнению, никаких устрашающих решений власти в отношении Украины за все 8 месяцев войны в США не было.

"Сейчас продолжается системная поддержка Киева. Я думаю, что та связь, которая связывает сегодня США и Украину, гарантирует, что поражение Украины будет поражением для США. Соответственно, победа Украины будет победой США. Страны идут "в связке", как альпинисты поднимаются на гору: если один сорвется – он потянет за собой другого", – резюмировал аналитик.

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