Вопрос будет решен: политолог объяснил, как изменилась мировая поддержка Украины

Владимира Путина нужно остановить и принудить к миру, ведь другого пути к нему нет – есть только капитуляция. Но это – не завершение, а продолжение войны в еще более трагических масштабах.

Об этом 24 Каналу заявил политолог Владимир Фесенко, отметив, что украинцам еще предстоит бороться. Очень хорошо, что это понимают партнеры Украины на Западе.

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"Ирпень и Буча в масштабах всей страны. Вряд ли этот сценарий будет приемлем для большинства украинцев", – сказал политолог.

Проблема не в Украине

В настоящее время в США началась предвыборная борьба. Там спор между республиканцами и демократами. Он внутренний и не связан с Украиной.

"В конце концов решат, ведь там вопросы, которые касаются самих американцев. По ним нужно найти компромисс. После этого, думаю, будет помощь для Украины", – подчеркнул Фесенко.

Орбан – проблема не только для Украины

Среди некоторых западных политиков есть определенные эгоистические настроения – и в США, и в Европе. Однако их меньшинство. Между тем большинство европейских лидеров, ранее выступавших за переговоры с Владимиром Путиным, которые скептически относились к Украине, в частности, насчёт евроинтеграции, теперь это поддерживают. Помимо премьера Венгрии Виктора Орбана, также есть политики, которые колеблются насчёт вопроса евроинтеграции, но не блокируют этот процесс.

Особенно Германия, Франция, которые раньше были скептиками Украины, сейчас поддерживают процесс. Из-за Орбана возникли задержки определённые. Он постоянно замедляет и процесс санкций против России, и помощь Украине. Фактор Орбана является проблемой не только для нас, но и для ЕС,

– отметил политолог.

Ведь в Евросоюзе действует принцип консенсуса, когда все страны должны согласиться. А это – определенная проблема, поэтому в ЕС планируют изменять порядок принятия решений.

Европейские политики понимают, что, возможно, через несколько лет война придет и в Европу, если Путина не остановить в Украине. Поэтому нужно готовиться к этому и одновременно помогать украинцам.

Тем временем Германия, которую раньше много критиковали по поводу помощи Украине, является главным европейским донором для украинского государства.

"Стратегическое понимание поддержки Украины есть. Мешают текущие проблемы – их стало больше", – сказал Владимир Фесенко.

Решение ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз показало, что европейские страны могут найти компромисс. Пока ситуация в ЕС более прогнозируема, чем в других странах. В США ситуация сложнее.

"Большинство республиканцев, не все, поддерживают Украину. Белый дом также нас поддерживает. Надеюсь, что уже в январе вопросы поддержки Украины разрешат", – подчеркнул политолог.

Поддержка Украины от партнеров: важно