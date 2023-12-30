Про це 24 Каналу заявив політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що українцям ще треба боротися. Дуже добре, що це розуміють партнери України на Заході.

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"Ірпінь та Буча в масштабах усієї країни. Навряд чи цей сценарій буде прийнятним для більшості українців", – сказав політолог.

Проблема не в Україні

Нині у США почалася передвиборча боротьба. Там суперечка між республіканцями та демократами. Вона внутрішня і не пов'язана з Україною.

"Врешті-решт розв'яжуть, адже там питання, які стосуються самих американців. Щодо них треба знайти компроміс. Після цього, думаю, буде допомога для України", – наголосив Фесенко.

Орбан – проблема не лише для України

Серед деяких західних політиків є певні егоїстичні настрої – і в США, і в Європі. Однак, їх меншість. Тим часом більшість європейських лідерів, які раніше виступали за переговори з Владіміром Путіним, скептично ставилися до України, зокрема, щодо євроінтеграції, тепер це підтримують. Окрім прем'єра Угорщини Віктора Орбана, також є політики, які коливаються щодо питання євроінтеграції, але не блокують процес.

Особливо Німеччина, Франція, які раніше були скептиками України, зараз підтримують процес. Через Орбана виникли затримки певні. Він постійно уповільнює і процес санкцій проти Росії, і допомогу Україні. Чинник Орбана є проблемою не лише для нас, а і для ЄС,

– зазначив політолог.

Адже в Євросоюзі діє принцип консенсусу, коли усі країни мають дати згоду. А це – певна проблема, тож в ЄС планують змінювати порядок ухвалення рішень.

Європейські політики розуміють, що, можливо, за кілька років війна прийде і до Європи, якщо Путіна не зупинити в Україні. Тому треба готуватися до цього та водночас допомагати українцям.

Тим часом Німеччина, яку раніше багато критикували щодо допомоги Україні, є головним європейським донором для української держави.

"Стратегічне розуміння підтримки України є. Заважають поточні проблеми – їх стало більше", – сказав Володимир Фесенко.

Рішення ЄС щодо початку переговорів з Україною про вступ до Євросоюзу показало, що європейські країни можуть знайти компроміс. Поки що ситуація в ЄС більш прогнозована, аніж в інших країнах. У США ситуація складніша.

"Більшість республіканців, не всі, підтримують Україну. Білий дім також нас підтримує. Сподіваюся, що вже у січні питання підтримки України розв'яжуть", – наголосив політолог.

Підтримка України від партнерів: важливо