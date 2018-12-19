11:56
19 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Суровое детство Поклонской. Путин сел на дно
      Вєсті Кремля
      21:38, 18 декабря
      Вести.UA: Объединение Яценюка с Вакарчуком. Шуфрич сорвал Медведчука
      Вєсті.UA
      20:23, 18 декабря
      Президент не помог: почему жители Смелы вынуждены платить огромные долги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Номенклатурщики vs советские люди
      Згадати все
      22:29, 18 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Поддержка от США: Помпео сделал заявление о создании православной церкви Украины

      211 Читати новину українською
      Госсекретарь США сделал заявление о создании православной церкви Украины
      Госсекретарь США сделал заявление о создании православной церкви Украины / Фото из открытых источников

      Предстоятель автокефальной Православной церкви Украины митрополит Епифаний разговаривал по телефону с государственным секретарем США Майклом Помпео.

      Об этом сообщается на сайте Госдепа США.

      Читайте также: Когда новосозданная Объединенная православная церковь будет праздновать Рождество: Епифаний разъяснил ситуацию

      Госсекретарь США заверил Епифания в поддержке Вашингтоном религиозной свободы в Украине

      Секретарь Майкл Помпео провел телефонный разговор с новоизбранным главой Православной церкви Митрополитом Епифанием, подчеркнув поддержку США религиозной свободы и украинского суверенитета,
      – говорится в сообщении.

      Помпео также призвал уважать право всех украинцев на свободу вероисповедания.

      Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержали большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская, как сообщали ранее.

      Как создавали Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было дано разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      ​15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщали ранее.

      Что известно о митрополите Епифании: смотрите видео

       

       

      В УКРАИНЕ СОЗДАЛИ АВТОКЕФАЛЬНУЮ ПРАВОСЛАВНУЮ ЦЕРКОВЬ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
      Теги: Новости политики Новости США Томос Майк Помпео Религия Единая поместная церковь Епифаний
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Музыкальные новинки 2018: 10 лучших альбомов от мировых музыкантов
      сегодня , 10:00 Музыкальные новинки 2018: 10 лучших альбомов от мировых музыкантов
      Олена Булан 189
      Чому український закон про аліменти має стати хорошою традицією
      сегодня , 08:40 Чому український закон про аліменти має стати хорошою традицією
      Артем Овдієнко 407
      Разбираешься в крафте: Ответь на вопросы и выигрывай подарки
      14 декабря , 09:59 Разбираешься в крафте: Ответь на вопросы и выигрывай подарки
      Як екс-нардеп Червоненко поширює російські фейки
      18 декабря , 22:00 Як екс-нардеп Червоненко поширює російські фейки
      Дмитро Снєгирьов 3473
      Топ рождественских фильмов, которые поднимут настроение
      18 декабря , 20:40 Топ рождественских фильмов, которые поднимут настроение
      19301
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Что почитать: топ-5 книг 2016 года от Билла Гейтса
       9 декабря 2016 , 23:17
      В Венгрии начались массовые протесты из-за победы правящей партии
       14 апреля , 23:42
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук