Поддержка от США: Помпео сделал заявление о создании православной церкви Украины

Предстоятель автокефальной Православной церкви Украины митрополит Епифаний разговаривал по телефону с государственным секретарем США Майклом Помпео.

Об этом сообщается на сайте Госдепа США.

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Госсекретарь США заверил Епифания в поддержке Вашингтоном религиозной свободы в Украине

Секретарь Майкл Помпео провел телефонный разговор с новоизбранным главой Православной церкви Митрополитом Епифанием, подчеркнув поддержку США религиозной свободы и украинского суверенитета,

– говорится в сообщении.

Помпео также призвал уважать право всех украинцев на свободу вероисповедания.

Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержали большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская, как сообщали ранее.

Как создавали Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было дано разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



​15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщали ранее.

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