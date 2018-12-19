Підтримка від США: Помпео зробив заяву щодо створення Православної церкви України

Предстоятель автокефальної Православної церкви України митрополит Епіфаній розмовляв телефоном з державним секретарем США Майклом Помпео.

Про це повідомляється на сайті Держдепу США.

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Держсекретар США запевнив Епіфанія у підтримці Вашингтоном релігійної свободи в Україні

Секретар Майкл Помпео провів телефонну розмову з новообраним главою Православної церкви України Митрополитом Епіфанієм, підкресливши підтримку США релігійної свободи та українського суверенітету,

– мовиться у повідомленні.

Помпео також закликав поважати право усіх українців на свободу віросповідання.

Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська, як повідомляли раніше.

Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

Що відомо про митрополита Епіфанія: дивіться відео