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      Підтримка від США: Помпео зробив заяву щодо створення Православної церкви України

      1493 Читать новость на русском
      Держсекретар США зробив заяву щодо створення Православної церкви України
      Держсекретар США зробив заяву щодо створення Православної церкви України / Фото з відкритих джерел

      Предстоятель автокефальної Православної церкви України митрополит Епіфаній розмовляв телефоном з державним секретарем США Майклом Помпео.

      Про це повідомляється на сайті Держдепу США.

      Читайте також:  Коли новостворена Об’єднана православна церква святкуватиме Різвдво: Епіфаній роз’яснив ситуацію

      Держсекретар США запевнив Епіфанія у підтримці Вашингтоном релігійної свободи в Україні

      Секретар Майкл Помпео провів телефонну розмову з новообраним главою Православної церкви України Митрополитом Епіфанієм, підкресливши підтримку США релігійної свободи та українського суверенітету,
      – мовиться у повідомленні.

      Помпео також закликав поважати право усіх українців на свободу віросповідання.

      Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська, як повідомляли раніше.

      Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

      Що відомо про митрополита Епіфанія: дивіться відео


      В Україні створили автокефальну Православну церкву: хроніка подій
      Теги: Новини політики Новини США Томос Майк Помпео Епіфаній Єдина помісна церква Релігія
      Джерело: 24 Канал
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